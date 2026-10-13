Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trăn gấm 11,5kg được giải cứu, thả về rừng

Sự kiện: Thời sự

Một cá thể trăn gấm nặng 11,5kg được người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 13/10, Công an xã Tiên Đồng (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng thả một cá thể trăn gấm về môi trường tự nhiên sau khi tiếp nhận từ người dân.

Trăn gấm 11,5kg được giải cứu, thả về rừng - 1

Trăn gấm 11,5kg được giải cứu, thả về rừng. ẢNH: T.Đ

Trăn gấm 11,5kg được giải cứu, thả về rừng. ẢNH: T.Đ

Trước đó, chị Vi Thị Oanh, trú tại xã Tiên Đồng, phát hiện một cá thể trăn nặng 11,5kg trong quá trình sinh hoạt, tự nguyện giao nộp cho công an xã. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe, xác định cá thể trăn đủ điều kiện và tổ chức thả về môi trường tự nhiên.

Trăn gấm (Python reticulatus) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB theo danh mục hiện hành tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ hoặc nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện động vật hoang dã, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý; đồng thời kịp thời tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã.

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể diều núi quý hiếm
Người dân tự nguyện giao nộp cá thể diều núi quý hiếm

Cá thể diều núi nặng 1,2kg vừa được người dân phường Thuận An (TP Huế) tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vũ Đồng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/10/2026 10:59 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN