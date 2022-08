Nghiên cứu trả tiền sau, phạt nguội thẻ ETC không đủ tiền

Bà Bùi Thị Quỳnh, Phó giám đốc Công ty khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc VIDIFI): Vidifi đang xây dựng lộ trình giảm nhân viên thu phí Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã trải qua hơn 2 tháng triển khai thu phí không dừng hoàn toàn (từ 1/6). Trong tháng 7, lượng xe chưa dán thẻ đi vào cao tốc so với tháng 6 đã giảm từ hơn 13.200 xe xuống còn hơn 7.400 xe, đạt gần 50%. Tuy nhiên, số lượng xe không nạp tiền hoặc không đủ tiền trong tài khoản so với tháng trước giảm không nhiều, chỉ đạt khoảng 10%. Nguyên nhân là do chủ phương tiện dán thẻ nhưng chưa ý thức được trước khi đi vào cao tốc phải kiểm tra số dư tài khoản. Tuy đã đạt được một số kết quả nhưng sau 2 tháng chỉ có thu phí không dừng, công tác vận hành vẫn gặp nhiều khó khăn, tồn tại nhiều lỗi do ý thức của chủ phương tiện như chưa dán thẻ, không nạp tiền. Trong tháng vẫn còn hơn 32.000 lượt xe chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông ở làn vào, hơn 22.500 xe không đủ tiền thanh toán ở làn ra. Bên cạnh đó còn nhiều lỗi liên quan đến thẻ như thẻ bị hỏng, sử dụng nhiều thẻ và các lỗi liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ. Đơn cử, lượng xe dán chồng thẻ vẫn còn nhiều, trong tháng 7 có hàng trăm xe dán 2 thẻ với hàng nghìn lượt giao dịch. Trung bình mỗi ngày có 5 lượt phương tiện bị từ chối phục vụ do không muốn dán thẻ và được hướng dẫn ra khỏi cao tốc. Đến nay, số lượng nhân viên thu phí tại các trạm của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vẫn chưa giảm được đáng kể. Ngược lại, khối lượng công việc mà mỗi người phải gánh còn nhiều hơn vì các sự cố phát sinh liên quan đến tài khoản ETC. VIDIFI đang xây dựng lộ trình giảm nhân viên, tuy nhiên chỉ khi các lỗi giảm mới giảm được nhân viên. Ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thu phí tự động VETC: Thanh tra loại bỏ kích hoạt tài khoản ảo Sau 2 tuần triển khai thu phí tự động hoàn toàn các tuyến cao tốc trên toàn quốc, giao dịch ETC trên tuyến cao tốc đạt 210.000 lượt/bình quân ngày, tăng 110% so với bình quân 7 tháng đầu năm. Số lượng thẻ ETC đã dán và kích hoạt tài khoản giao thông đạt 3,8 triệu xe. Tỷ lệ dán thẻ ETC trên cả nước đạt khoảng 83%, trên tổng số 4,6 triệu xe. Riêng đối với các tuyến cao tốc của VEC, tỷ lệ lưu lượng xe ETC trên cả 4 tuyến đạt trên 99%, tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi đạt 100%. Tuy nhiên, vẫn phát sinh nhiều sự cố đến từ lỗi chủ quan của chủ phương tiện cần xử lý. Từ ngày 6/8/2022, VEC bỏ quy định kiểm tra số dư đầu vào các tuyến cao tốc dẫn đến xe đến đầu ra thiếu tiền tăng gấp 5 lần so với các ngày có kiểm tra số dư đầu vào, đầu ra phải xử lý sự cố. Đơn cử, trong 15 ngày, lượng xe dán thẻ tại trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đạt hơn 16.000 xe. Tuy nhiên, trong tổng số gần 720.000 xe qua trạm vẫn còn hơn 6.000 xe đã dán thẻ nhưng chưa kích hoạt tài khoản giao thông, hơn 9.000 xe tài khoản không đủ tiền, số lượng xe phải xử lý sự cố là hơn 16.000 xe. Để đảm bảo hiệu quả vận hành thu phí tự động hoàn toàn trên tất cả các tuyến cao tốc và tăng cường hiệu quả ETC qua các trạm thu phí mở, Công ty TNHH VETC đã kiến nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ VN nhiều giải pháp khắc phục. Đối với xe đã dán thẻ nhưng chưa kích hoạt tài khoản giao thông, VETC kiến nghị bổ sung thủ tục kích hoạt thẻ tuân thủ quy định, chủ động trước khi vào cao tốc. Bên cạnh đó, duy trì nhân sự để kích hoạt thẻ tại các trạm. Liên quan đến lỗi tài khoản không đủ tiền, VETC đã có giải pháp nhắn tin hướng dẫn khách hàng và duy trì nhân sự hỗ trợ nộp tiền vào tài khoản giao thông tại các trạm thu phí. Tuy nhiên, về lâu dài sớm ban hành quy định khung số dư tối thiểu tài khoản giao thông làm cơ sở pháp lý để các đơn vị khai thác tính toán và áp dụng mức số dư tối thiểu phù hợp với mỗi tuyến cao tốc. Khung số dư tối thiểu phải thấp nhất bằng cước của chặng ngắn nhất, cao nhất không vượt quá cước của chặng dài nhất. Đối với lỗi thẻ ETC lỗi dán sai vị trí, sai quy cách, thẻ hỏng, lão hóa, ngoài việc nhà cung cấp dịch vụ phải thu hồi thẻ lỗi, thay thế và dán thẻ mới đúng quy cách tại tất cả các điểm dịch vụ cần ban hành quy chuẩn thẻ đủ điều kiện: Vị trí, quy cách, hạn dùng, số dư tài khoản, tiêu chuẩn kỹ thuật khác. Đối với tài khoản đã kích hoạt nhưng chưa dán thẻ (kích hoạt ảo) cần tiến hành thanh tra toàn diện, tuyên huỷ tất cả tài khoản ảo đang lưu hành. Bên cạnh đó, ban hành quy định, tiêu chuẩn kích hoạt tài khoản giao thông tối thiểu gồm: Hình ảnh đã dán thẻ trên xe, hợp đồng, văn bản với chủ phương tiện và giấy tờ chứng minh chủ phương tiện.