Nghẹt thở hành trình hơn 300km đưa sản phụ nguy kịch đi cấp cứu

Chạy đua với thời gian

Chiều 30/8, trong không khí nghỉ lễ, khi những cung đường từ Lâm Đồng về TP Hồ Chí Minh trở nên đông đúc, gia đình chị P.T.T.T. (SN 1998, trú xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng) lại trải qua những giờ phút không thể nào quên. Mang thai 35 tuần, chị T. đi siêu âm và nhận kết quả khiến cả gia đình vô cùng lo lắng. Thai nhi bị dây rốn quấn cổ, sản phụ bị khô ối, tình trạng được đánh giá nguy hiểm và cần nhanh chóng chuyển đến bệnh viện tuyến chuyên sâu để can thiệp.

Bác sĩ chỉ định chuyển ngay sản phụ xuống Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh). Quãng đường hơn 300km phía trước vốn đã không dễ dàng, lại càng trở thành thử thách lớn khi đúng vào dịp nghỉ lễ, lượng phương tiện trên Quốc lộ 20 và các tuyến đường kết nối về TP Hồ Chí Minh tăng cao.

Sản phụ được lực lượng CSGT Lâm Đồng dẫn đường trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc. Ảnh cắt từ clip.

Trong lúc nguy cấp, gia đình đã tìm đến “Đội Phản ứng nhanh Di Linh” nhờ hỗ trợ. Anh Phạm Văn Quý Trọng và Phạm Hưng, thành viên của đội lập tức lên đường, đồng hành cùng sản phụ và người thân trên hành trình khẩn cấp từ Lâm Đồng xuống TP Hồ Chí Minh.

Hiểu rằng chỉ một đoạn đường ùn tắc cũng có thể làm chậm hành trình cứu người, anh Phạm Duy Linh, thành viên Đội Phản ứng nhanh Di Linh, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng triển khai phương án dẫn đường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phương tiện chở sản phụ di chuyển trên Quốc lộ 20.

Giữa dòng xe ngày lễ đông đúc, tiếng còi và tín hiệu dẫn đường của lực lượng Cảnh sát giao thông trở thành dấu hiệu để chiếc xe chở sản phụ nhanh chóng vượt qua những đoạn đường đông phương tiện. Hết địa phận Lâm Đồng, hành trình vẫn chưa dừng lại.

Xe chở sản phụ từ Lâm Đồng xuống TP Hồ Chí Minh cấp cứu được lực lượng CSGT dẫn đường. Ảnh cắt từ clip.

Tổ Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thông báo, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai để phương án hỗ trợ được nối dài.

Từ Quốc lộ 20 đến cao tốc Dầu Giây – Long Thành, hành trình của chiếc xe chở sản phụ được tiếp nối bằng sự phối hợp giữa các lực lượng. Một địa bàn kết thúc, một lực lượng khác tiếp nhận. Một cung đường được đi qua, một cung đường khác lập tức được mở lối. Đó là một cuộc chạy đua với thời gian mà ở đó, không có khoảng trống cho sự chậm trễ.

“Hành lang” đặc biệt nối dài đến bệnh viện

Khi chiếc xe tiến vào địa phận TP Hồ Chí Minh, sự hỗ trợ vẫn không dừng lại. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, bố trí lực lượng trên đường, tiếp tục hỗ trợ dẫn đường, đưa phương tiện chở sản phụ nhanh chóng hướng thẳng về Bệnh viện Từ Dũ.

Lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh dẫn đường đưa sản phụ tới Bệnh viện Từ Dũ.

Hơn 300km đường trong ngày lễ được nối liền bằng một chuỗi phối hợp khẩn trương giữa nhiều lực lượng. Ở phía sau vô lăng, những người làm nhiệm vụ hiểu rằng mình đang dẫn đường cho một cuộc cấp cứu đặc biệt. Ở trong xe, gia đình sản phụ chỉ biết cầu mong, phía trước là bệnh viện và hy vọng. Cuối cùng, hành trình ấy cũng đến đích.

Sản phụ được đưa tới Bệnh viện Từ Dũ ngay trong chiều 30/8 để các bác sĩ tiếp tục thăm khám, xử trí. Điều khiến gia đình nhẹ lòng nhất không chỉ là chiếc xe đã vượt qua được quãng đường hơn 300km mà là trong những thời khắc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, họ đã không phải đơn độc.

Vượt hơn 300km, sản phụ đã được lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục CSGT, CSGT tỉnh Đồng Nai và CSGT TP Hồ Chí Minh hỗ trợ, dẫn đường kịp thời.

Sau khi sản phụ được đưa đến bệnh viện an toàn, anh Đoàn Khôi Nguyên, chồng của sản phụ đã gửi lời cảm ơn tới lực lượng Cảnh sát giao thông và những người đã đồng hành cùng gia đình trong hành trình đặc biệt ấy.

Anh chia sẻ, trong thời điểm cấp bách, gia đình may mắn nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Đội Phản ứng nhanh Di Linh; sự chỉ đạo, phối hợp của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP Hồ Chí Minh.

“Gia đình tôi thực sự xúc động và biết ơn trước sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông!..”, anh Nguyên bày tỏ.