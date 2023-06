Nghẹn ngào tiễn biệt 4 CBCS công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ

“Anh đi trực rồi sẽ về với mẹ con!”

Mới tờ mờ sáng 13/6, con ngõ nhỏ dẫn vào nhà Thiếu tá, Liệt sĩ Hoàng Trung ở tổ dân phố 5, phường Tân Hoà, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã có rất đông người dân, đồng đội và người thân đến để tiễn biệt anh đoạn đường cuối trước khi về với đất mẹ.

Trong căn nhà nhỏ diễn ra đám tang, hình ảnh chị Trần Thị Sen (vợ Thiếu tá Trung) ôm những kỷ vật của chồng khóc không thành tiếng khiến ai cũng nghẹn lòng. Với chị, đến hôm nay vẫn chưa thể chấp nhận hung tin sau đêm trực, chồng chị đã ra đi mãi mãi không về.

Đồng đội và người dân đến thắp nén nhang tiễn biệt Thiếu tá, Liệt sĩ Hoàng Trung vào sáng 13/6.

Anh Trung và chị Sen nguyên là cán bộ, nhân viên của Trường Văn hoá 3 Bộ Công an. Sau khi đơn vị tinh giảm, chị Sen được điều động về làm nhân viên Nhà khách Công an tỉnh Đắk Lắk, còn Thiếu tá Trung được điều về làm Công an xã Ea Ktur. Đơn vị cách xa nhà hàng chục cây số, thường phải trực đêm để đảm bảo an ninh trật tự nơi địa bàn đơn vị phụ trách. Với gia đình, anh cũng là trụ cột chính khi nuôi mẹ già, vợ bệnh và hai con nhỏ đang tuổi ăn học.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an động viên, chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình Đại uý, Liệt sĩ Hà Anh Tuấn.

Theo người thân gia đình cho biết, chị Sen bị suy thận độ 4 nhiều năm nay nhưng vẫn cố đi làm để có đồng lương xoay xở thuốc men. Hai con nhỏ đang lớp 9, lớp 11 và mẹ già năm nay 69 tuổi cũng do một tay anh Trung xoay xở.

“Căn nhà này hai vợ chồng chạy vạy mãi mới làm nổi, còn đất thì mượn của ông bà ngoại. Hôm qua, trước khi đi trực đơn vị, anh ấy còn dặn xong việc sẽ về với mẹ con. Không ngờ anh ấy đã ra đi mãi mãi”, chị Sen nghẹn ngào.

Cũng chưa tin chồng mình đã ra đi mãi mãi, chị Phạm Thị Như Phương, vợ Liệt sĩ, Đại úy Hà Tuấn Anh (cán bộ Công an xã Ea Tiêu) mấy ngày nay khóc ngất khi mỗi lần có đồng đội, người thân đến thăm viếng. Người nhà cho biết, Phương cùng Tuấn Anh quen nhau từ năm 2012, đến năm 2019 thì kết hôn. Đứa con gái đầu lòng hơn 3 tuổi là niềm an ủi của gia đình.

Đồng đội, người thân và người dân đến tiễn biệt lần các đồng chí Công an xã hy sinh.

Phương làm giáo viên gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ chồng vì Tuấn Anh thường xuyên công tác xa nhà. “Cuối năm 2022, anh ấy được điều động về công tác tại Công an xã Ea Tiêu. Công việc ở đơn vị nhiều nên anh ấy phải thường đi sớm về hôm. Là người ham công việc nên tranh thủ những lúc rảnh rỗi, anh ấy vẫn phụ giúp gia đình bố mẹ làm rẫy, dọn dẹp nhà cửa”, chị Phương nức nở nói.

Tiếp lời, chị Phương cho biết, hơn một tuần nay chồng chị phải trực đêm liên tục theo yêu cầu của cấp trên. “Tối 10/6, con gái trở bệnh nên anh ấy về nấu cơm, đút cho con ăn, cho con uống thuốc. Trước khi đi, anh ấy còn dặn mẹ con tối nay trực ở cơ quan xong sẽ về đưa con đi tái khám, làm xong mảnh vườn ông bà mới cho để tăng thêm thu nhập. Vậy mà anh ấy lại bỏ mẹ con em mà đi”, chị phương nghẹn ngào khóc.

Chị Phương, vợ Đại uý, Liệt sĩ Hà Anh Tuấn bênh linh cữu của chồng.

Cùng chung nỗi đau, mấy ngày qua, mẹ của Thiếu tá, Liệt sĩ Trần Quốc Thắng dường như không còn nước mắt để khóc thương con. Bên linh cữu, bà ngồi chết lặng nhìn tấm di ảnh của cậu con trai nghi ngút hương khói khiến ai cũng nhói lòng.

Bao năm qua, Thắng luôn công tác xa nhà. Từ khi anh được điều động về nhận nhiện vụ tại Công an xã Ea Tiêu, căn nhà cấp 4 xuống cấp của gia đình Thắng hứa đi làm sẽ gom góp tiền lương sửa lại cho mẹ. “Chiều 10/6, sau bữa cơm tối, con còn nói vài tháng nữa góp đủ tiền sửa lại lại nhà cho mẹ. Trước khi đi, con dặn mẹ cố ngủ sớm, xong việc con sẽ về. Ấy vậy mà lần ra đi ấy tôi không còn được gặp lại nó”, mẹ của Thiếu tá Thắng nghẹn ngào.

Mẹ của Thiếu tá, Liệt sĩ Trần Quốc Thắng chết lặng khi nghe tin đứa con trai của bà ra đi mãi mãi.

Đồng đội luôn kề vai, nhân dân sát cánh

Vụ việc 4 CBCS Công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đã để lại bao nỗi đau cho gia đình, người thân, nỗi tiếc thương vô hạn của đồng nghiệp, nhân dân. Tuy nhiên, trong tang thương và nỗi đau ấy, những ngày qua, gia đình các đồng chí cũng được tiếp thêm hơi ấm bởi luôn có đồng đội kề vai, nhân dân sát cánh. Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, nhất là các đồng đội, CBCS Công an các đơn vị luôn túc trực để giúp đỡ, động viên.

Đồng đội luôn sát cánh chia sẽ nỗi đau với gia đình các CBCS hy sinh.

Một người bạn lâu năm của gia đình Thiếu tá, Liệt sĩ Hoàng Trung mấy ngày nay luôn túc trực bên gia đình để phụ giúp công việc ma chay cho biết, vợ chồng Trung có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ đau bệnh nhưng sống rất tình cảm, gần gũi. “Biết tin Trung đột ngột ra đi khi mà gánh nặng gia đình chưa hoàn thành khiến chúng tôi vô cùng đau xót. Thương Trung, thương mẹ già, con thơ của bạn ấy chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ giúp đỡ gia đình những gì có thể”, người bạn Thiếu tá, Liệt sĩ Trung nói.

Chia sẻ với nỗi đau thương, mất mát, anh Nguyễn Tiến Hải (một người dân tại xã Ea Ktur) cho biết, sự hy sinh của các đồng chí Công an là mất mát quá lớn không chỉ đối với ngành Công an mà còn đối với nhân dân. “Từ ngày có các đồng chí Công an chính quy về xã thì tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Không còn cảnh thanh niên say xỉn, đánh nhau nhiều như trước, tình trạng trộm cắp vặt đã giảm đi nhiều… Là người dân, tôi xin kính cẩn gửi lời chia buồn đến gia đình các đồng chí ấy cũng như ngành Công an”, anh Hải chia sẻ.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an động viên, thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình Thiếu tá, Liệt sĩ Trần Quốc Thắng.

Đến thắp nén hương tưởng nhớ, thăm hỏi tại gia đình, thân nhân 4 CBCS, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận sự hy sinh của các đồng chí khi thi hành nhiệm vụ, vì sự bình yên cho nhân dân. Chia sẻ với những mất mát to lớn và mong muốn thân nhân các đồng chí cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

“Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ Công an hy sinh, chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua mất mát lớn lao này. Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình các chiến sĩ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, có chính sách phù hợp, kịp thời đối với người có công”, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

