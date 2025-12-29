Nghề bơm vá xe đạp, xe máy trên phố ở Hà Nội sắp biến mất?

Hình ảnh những bác thợ sửa xe đạp, xe máy già trên phố vẫn khá quen thuộc với chúng ta. Sau bao nhiêu năm, trước những thay đổi mang tính thời đại, có lẽ vào một ngày không xa, hình ảnh những người thợ già trên phố chắc sẽ không còn...

Từ những người thợ sửa xe đơn giản, bơm vá săm lốp xe máy xe đạp trên phố...

Đến những người thợ lành nghề quen thuộc với việc sửa những chiếc xe máy chạy xăng đã gần như trở thành một thứ "di sản" thấm đẫm gắn bó với đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân phố thị, tưởng như khó lòng thay thế, nhưng khi xe đạp điện, xe máy điện phát triển và tương lai sẽ thay thế xe nhiên liệu truyền thống, họ, có nguy cơ mất nghề và phải nhường chỗ cho những người thợ trẻ, quen thuộc với hệ thống máy móc, sửa chữa mới.

Ông Tống Đức Thành, một người làm nghề bơm vá xe đạp, xe máy trên phố Bà Triệu, ngày ngày cũng chỉ ngồi trên vỉa hè cho... đỡ buồn chứ cũng không có mấy khách hàng.

Bộ đồ sửa xe đơn giản của ông Thành.

Ngay cả với những người thợ sửa xe trẻ như anh Hoàng cũng sẽ gặp khó khăn khi vốn chỉ quen với việc sửa xe xăng, khi sắp tới thành phố sẽ cấm xe xăng vào vành đai 1, dù có thể công việc vẫn "nhúc nhắc" nhưng rõ ràng lượng khách hàng cũ sẽ giảm bớt.

Tại những cơ sở đầu tư quy mô, hoặc những đại lý xe máy, với hệ thống sửa chữa hiện đại, việc thay đổi hoạt động sửa chữa xe có lẽ sẽ đỡ hơn nhưng cũng sẽ cần phải đầu tư thêm những máy móc thiết bị phục vụ cho việc sửa xe điện.

Những người thợ "cũ", liệu có kịp thay đổi để thích nghi với sự chuyển đổi?

Ông Hùng, một thợ sửa xe vespa cổ ở phường Hoàn Kiếm, cùng với những người gắn bó với nghề này cả đời trước nguy cơ không còn khách hàng khi thành phố sẽ cấm xe chạy xăng vào vành đai 1 bắt đầu từ tháng 7/2026.

Khó khăn nhất và có thể nhìn thấy "mất việc" trong tương lai gần, là những người thợ sửa xe cổ trong nội thành Hà Nội. Họ giống như một "di sản văn hóa", gắn bó với đời sống sinh hoạt với thú chơi xe máy cổ, một nét văn hóa của nhiều người Hà Nội cũ sẽ trở nên "thất nghiệp".

Ông Sơn, một thợ sửa xe vespa ở phường Hoàn Kiếm, gắn bó gần như cả đời với nghề sửa xe cổ.

Tuổi đã cao, ông cũng dự định nghỉ hưu trong vòng vài năm tới, nhưng rõ ràng, đến thời điểm tháng 7/2026 thành phố sẽ cấm xe xăng dầu chạy vào khu vực Vành đai 1, những chiếc xe máy cổ này cũng có nguy cơ phải "đắp chiếu" thì công việc của ông có lẽ phải dừng sớm hơn so với dự định.

Cuộc sống của ông Sơn cũng sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều khi không còn việc.

Vốn chỉ quen với việc sửa xe cổ, ông sẽ rất khó để chuyển nghề.

Dù muốn hay không, những người thợ già như ông Sơn sẽ phải chấp nhận thực tế công việc vốn gắn bó với mình cả đời có lẽ sẽ phải dừng lại để nhường chỗ cho sự thay đổi... Một "di sản" nữa của người Hà Nội sắp mất đi???...