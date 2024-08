Điều tra: Chiêu trò phá xe của khách trên các quốc lộ - Bài 3: Rút dây mobin sườn rồi 'vẽ bệnh' cho xe tay ga

Có dấu hiệu tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản Hành vi của các chủ tiệm sửa xe, thợ sửa xe cố ý làm hư hỏng thiết bị của xe, buộc người vào sửa xe phải thay bằng các thiết bị, phụ tùng trôi nổi nhằm trục lợi. Đây là hành vi trái pháp luật, cần phải bị lên án và phải được xử lý theo quy định của pháp luật. Hành vi phá xe có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Tại khoản 1 Điều 178 BLHS, các hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản chỉ bị coi là phạm tội khi giá trị tài sản từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc giá trị tài sản dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Đã bị xử phạt hành chính về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản mà nay lại có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng. + Bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. + Phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản do gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đây là trường hợp thực hiện hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng gây ra ảnh hưởng xấu (rất xấu hoặc đặc biệt xấu) đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. + Phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản do tài sản bị chiếm đoạt là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. + Tài sản là di vật, cổ vật.