Vì sao ngày 24/11 được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ?

Ngày 24/11 vừa được Bộ Chính trị thống nhất chọn làm “Ngày Văn hoá Việt Nam” và người lao động cả nước sẽ được nghỉ hưởng nguyên lương trong ngày này, bắt đầu từ năm 2026. Đây là một quyết định cho thấy Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng vai trò của văn hóa và con người trong chiến lược phát triển toàn diện, khẳng định rằng phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam". Ảnh: TPO.

Vậy tại sao ngày 24/11 lại được chọn làm “Ngày Văn hóa Việt Nam”?

Đó là vì với lịch sử văn hoá Việt Nam, ngày này gắn liền với một sự kiện quan trọng. Ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất đã được tổ chức. Trong giai đoạn này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh quan điểm “Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”, theo thông tin trên báo Nhân Dân.

Và ngày 24/11/2026 là tròn 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tư tưởng mà Bác Hồ nêu ra vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí càng đúng đắn trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Vì vậy, việc năm 2026 bắt đầu có Ngày Văn hóa Việt Nam vào 24/11 càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Người dân trong nước và du khách quốc tế đều yêu thích những trải nghiệm văn hóa ở Việt Nam. Ảnh: Trọng Tài/ TPO.

Ngoài ra, việc có một Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ đơn thuần là có một ngày nghỉ lễ nữa trong năm, mà còn là thông điệp về niềm tự hào bản sắc dân tộc, đồng thời khuyến khích người dân sáng tạo nghệ thuật và thực hành lối sống văn minh.

Nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng ở nước ta trong những năm gần đây đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và được du khách quốc tế yêu thích. Trong bối cảnh đó, việc có “Ngày Văn hóa Việt Nam” chắc chắn sẽ giúp mỗi người dân có thêm cơ hội làm phong phú đời sống của mình bằng những trải nghiệm gắn với giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam đến du khách quốc tế một cách sâu sắc hơn.