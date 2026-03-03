Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thương vong trong xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran

Tính đến ngày 3/3, xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã khiến ít nhất 593 người chết và nhiều người bị thương ở hàng loạt nước Trung Đông.

Thương vong trong xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran - 1

Theo Thanh Tâm - Đồ họa: Al Jazeera, CBS News ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/03/2026 14:10 PM (GMT+7)
Cơ sở của CIA bị Iran tấn công
Cơ sở hoạt động của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong Đại sứ quán Mỹ ở Ả-rập Xê-út đã bị máy bay không người lái nghi của Iran tấn công,...
