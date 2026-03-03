Thương vong trong xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran
Tính đến ngày 3/3, xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran đã khiến ít nhất 593 người chết và nhiều người bị thương ở hàng loạt nước Trung Đông.
Theo chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), Mỹ đã triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1 và B-2 tham gia cuộc tấn công vào Iran.
Iran tập kích vào một cơ sở tại Kuwait, 6 lính Mỹ đã tử vong khi không nhận được cảnh báo để chạy xuống hầm trú ẩn.
Cơ sở hoạt động của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong Đại sứ quán Mỹ ở Ả-rập Xê-út đã bị máy bay không người lái nghi của Iran tấn công,...
Quân đội Mỹ tuyên bố đã ném bom hơn 2.000 mục tiêu ở Iran và sẽ tiếp tục tấn công 24/7, trong khi tổng thống Mỹ đòi "cắt đứt" với Tây Ban Nha.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 3-3 cho biết, lực lượng Mỹ đã phá hủy 17 tàu của Iran, đánh chìm toàn bộ hải quân Iran.
Không quân Iran đã triển khai các máy bay huấn luyện – chiến đấu Yak-130 do Nga sản xuất, để thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng không trên bầu trời thủ...