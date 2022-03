Ngày 7/3: Thêm 147.335 ca nhiễm COVID-19 trong nước

Thứ Hai, ngày 07/03/2022 17:57 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bộ Y tế vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 tính từ 16h ngày 6/3 đến 16h ngày 7/3.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:47 07/03/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +147.335 4.574.560 40.856 78 1 Hà Nội +32.317 427.553 1.106 15 2 TP.HCM +2.120 553.040 20.298 2 3 Nghệ An +10.153 100.581 109 4 4 Bắc Ninh +7.873 152.475 110 0 5 Phú Thọ +4.326 118.829 43 0 6 Hưng Yên +3.978 69.977 2 0 7 Sơn La +3.953 52.877 0 0 8 Hòa Bình +3.866 96.886 82 3 9 Hải Dương +3.799 101.679 77 4 10 Bình Dương +3.644 315.557 3.404 1 11 Nam Định +3.455 97.537 101 1 12 Lạng Sơn +3.118 49.188 45 0 13 Tuyên Quang +2.989 42.098 8 0 14 Quảng Ninh +2.915 128.331 43 0 15 Thái Nguyên +2.793 96.486 68 2 16 Bắc Giang +2.793 106.158 51 0 17 Đắk Lắk +2.789 52.506 116 0 18 Vĩnh Phúc +2.783 102.081 19 0 19 Ninh Bình +2.624 48.776 65 1 20 Cà Mau +2.534 73.975 298 2 21 Thái Bình +2.410 73.227 15 0 22 Hà Nam +2.391 27.449 34 5 23 Gia Lai +2.363 26.000 57 0 24 Cao Bằng +2.225 25.803 24 1 25 Điện Biên +2.189 24.377 5 0 26 Quảng Bình +2.161 38.026 48 7 27 Hà Giang +2.110 54.738 55 0 28 Yên Bái +2.100 39.187 7 0 29 Lào Cai +1.969 44.921 24 0 30 Bình Phước +1.924 70.690 198 0 31 Đà Nẵng +1.883 68.460 288 4 32 Bình Định +1.869 62.769 230 3 33 Lai Châu +1.748 17.363 0 0 34 Quảng Trị +1.590 22.180 19 0 35 Khánh Hòa +1.566 89.292 326 0 36 Thanh Hóa +1.151 50.282 81 4 37 Lâm Đồng +1.125 35.159 101 2 38 Hải Phòng +947 81.653 128 2 39 Bến Tre +912 48.912 423 0 40 Phú Yên +857 24.879 91 0 41 Hà Tĩnh +847 19.971 18 2 42 Đắk Nông +807 21.430 41 0 43 Bà Rịa - Vũng Tàu +757 46.410 464 0 44 Tây Ninh +683 94.484 846 1 45 Quảng Ngãi +571 22.351 102 0 46 Bắc Kạn +567 8.446 6 0 47 Bình Thuận +524 35.488 438 1 48 Kon Tum +359 8.425 0 0 49 Quảng Nam +346 35.746 93 0 50 Thừa Thiên Huế +322 29.736 171 0 51 Bạc Liêu +314 38.875 395 0 52 Vĩnh Long +217 57.122 791 0 53 Cần Thơ +126 46.105 920 1 54 Kiên Giang +126 35.281 908 6 55 Trà Vinh +111 40.896 250 0 56 Long An +96 43.285 991 0 57 Sóc Trăng +55 32.979 593 1 58 Đồng Tháp +49 48.251 1.017 1 59 An Giang +43 35.838 1.333 1 60 Đồng Nai +43 102.402 1.782 1 61 Tiền Giang +24 35.225 1.238 0 62 Hậu Giang +19 16.391 204 0 63 Ninh Thuận +17 7.466 56 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 06/03/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 197.910.353 Số mũi tiêm hôm qua 338.819

Tính từ 16h ngày 06/3 đến 16h ngày 07/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 147.358 ca nhiễm mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 147.335 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.207 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 90.399 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (32.317), Nghệ An (10.153), Bắc Ninh (7.873), Phú Thọ (4.326), Hưng Yên (3.978), Sơn La (3.953), Hòa Bình (3.866), Hải Dương (3.799), Bình Dương (3.644), Nam Định (3.455), Lạng Sơn (3.118), Tuyên Quang (2.989), Quảng Ninh (2.915), Thái Nguyên (2.793), Bắc Giang (2.793), Đắk Lắk (2.789), Vĩnh Phúc (2.783), Ninh Bình (2.624), Cà Mau (2.534), Thái Bình (2.410), Hà Nam (2.391), Gia Lai (2.363), Cao Bằng (2.225), Điện Biên (2.189), Quảng Bình (2.161), TP. Hồ Chí Minh (2.120), Hà Giang (2.110), Yên Bái (2.100), Lào Cai (1.969), Bình Phước (1.924), Đà Nẵng (1.883), Bình Định (1.869), Lai Châu (1.748), Quảng Trị (1.590), Khánh Hòa (1.566), Thanh Hóa (1.151), Lâm Đồng (1.125), Hải Phòng (947), Bến Tre (912), Phú Yên (857), Hà Tĩnh (847), Đắk Nông (807), Bà Rịa - Vũng Tàu (757), Tây Ninh (683), Quảng Ngãi (571), Bắc Kạn (567), Bình Thuận (524), Kon Tum (359), Quảng Nam (346), Thừa Thiên Huế (322), Bạc Liêu (314), Vĩnh Long (217), Kiên Giang (126), Cần Thơ (126), Trà Vinh (111), Long An (96), Sóc Trăng (55), Đồng Tháp (49), Đồng Nai (43), An Giang (43), Tiền Giang (24), Hậu Giang (19), Ninh Thuận (17).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (-4.207), TP. Hồ Chí Minh (-759), Bắc Kạn (-583).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (+2.740), Nghệ An (+2.574), Gia Lai (+2.363).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 124.945 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 4.582.058 ca nhiễm, đứng thứ 21/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 137/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 46.385 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.574.560 ca, trong đó có 2.715.623 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (553.040), Hà Nội (427.351), Bình Dương (315.504), Bắc Ninh (151.409), Quảng Ninh (128.316).

* Tiếp tục cập nhật

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/ngay-7/3-them-147335-ca-nhiem-covid-19-trong-nuoc-c2a27095....Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/ngay-7/3-them-147335-ca-nhiem-covid-19-trong-nuoc-c2a27095.html