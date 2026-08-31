Ngày 31/8, xử lý 2.513 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 31/8, ngày thứ ba của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến TNGT.

Toàn quốc phát hiện 18.738 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.961 trường hợp. Trong đó, qua hệ thống giám sát phát hiện 1.568 trường hợp, lập biên bản 111 trường hợp; qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện 2.134 trường hợp, lập biên bản 183 trường hợp. Qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, Công an các địa phương phát hiện 14.836 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.467 trường hợp; tạm giữ 87 ô tô, 2.749 mô tô và 262 phương tiện khác; tước 331 Giấy phép lái xe (GPLX) các loại, trừ điểm GPLX 1.684 trường hợp.

Cán bộ CSGT xử lý lái xe không giữ khoảng cách trên cao tốc.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn có 2.513 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT phát hiện 3.240 trường hợp vi phạm tốc độ; 77 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 25 trường hợp quá khổ giới hạn; 135 trường hợp chở quá số người quy định; 10 trường hợp đón, trả khách không đúng nơi quy định; 148 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện, 4 trường hợp vi phạm về ma tuý.

Trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT phụ trách, các Đội CSGT đường bộ cao tốc kiểm soát 1.734 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 107 trường hợp; trừ điểm GPLX 27 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 714 trường hợp. Trong đó, xử lý 1 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc, phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX.

Lực lượng CSGT sử dụng camera AI trong bảo đảm ANTT và an toàn giao thông.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý 132 trường hợp vi phạm. Trên đường sắt, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý 63 trường hợp vi phạm.

TNGT giảm cả 3 tiêu chí. Từ 15h ngày 30/8 đến 15h ngày 31/8, toàn quốc xảy ra 40 vụ TNGT, làm 22 người chết, 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 7 vụ (-14,89%), giảm 4 người chết (-15,38%) và giảm 5 người bị thương (-17,24%). Đường sắt, đường thủy không xảy ra TNGT.

Cục CSGT đề nghị người dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đã uống rượu, bia - không lái xe; tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Lực lượng CSGT tiếp tục kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.