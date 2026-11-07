Ông Vance bí mật đàm phán về Iran

Phó Tổng thống Mỹ J.D.Vance liên lạc thường xuyên với các nhà trung gian hòa giải về Iran. Ảnh: AP.

Sự tham gia tích cực của Vance cho thấy ông đang tự mình đứng ra giải quyết vấn đề để đưa Mỹ rút khỏi cuộc chiến mà ông cho là nguyên nhân dẫn đến những thất bại nặng nề của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tuần này. Điều này cũng nâng vòng đàm phán gián tiếp mới nhất lên cấp cao nhất của chính quyền.

Theo các nguồn tin thân cận, ở hậu trường, ông Vance gần như hàng ngày vẫn liên lạc với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir và các nhà trung gian khác để thảo luận về các cuộc đàm phán với Iran.

Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff và cố vấn kiêm con rể của Tổng thống Trump, Jared Kushner, cũng tham gia vào việc này.

Theo các nguồn tin, ông Vance cùng các nhà trung gian hòa giải người Qatar và Pakistan đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc họp kỹ thuật cấp làm việc giữa Mỹ và Iran trong những ngày tới, nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Vance là người có quan điểm hoài nghi nhất trong nhóm thân cận của ông Trump về cuộc chiến trước khi xảy ra vụ tấn công vào cuối tháng Hai, thay vào đó ông ủng hộ giải pháp ngoại giao.

Hai tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ đã gửi thư cho thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Mohsen Rezaei, đề xuất nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp. Rezaei là một trong những người thân cận nhất của nhà lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Các quan chức Iran cho biết bức thư của ông Vance đã tạo động lực tích cực hướng tới việc nối lại đàm phán.

Hôm thứ Tư, Vance nói rằng chiến tranh là lý do chính khiến đảng Cộng hòa bị thất bại trong cuộc bầu cử.

Về tình hình hiện tại, các nguồn tin tham gia vào nỗ lực hòa giải cho biết đã có tiến triển, nhưng rất chậm.

"Trong vài tuần qua, chúng tôi đã làm việc với các đồng nghiệp trong chính quyền Mỹ, những người thực sự có ý định tìm cách kiềm chế tình hình và giảm leo thang căng thẳng. Nhờ họ và nhờ những tiếng nói sáng suốt ở Tehran, chúng ta đã ngăn chặn được tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát" - Thủ tướng Qatar phát biểu tối thứ Sáu.

Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán với chính quyền Trump vẫn tiếp tục sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, mặc dù không sôi nổi như những ngày trước đó "vì họ còn có những vấn đề khác". Tuy nhiên, ông lưu ý rằng ý định tìm kiếm giải pháp ngoại giao của Mỹ "vẫn còn đó" và nhấn mạnh rằng một thỏa thuận là khả thi.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng Iran và Mỹ đang tiến hành đối thoại tích cực thông qua các trung gian hòa giải để giải quyết xung đột.

Mỹ rút cách xa Iran 1.000km

Một cố vấn cấp cao của chỉ huy Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo -Chuẩn tướng Ali Balali, cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia hoặc lực lượng nào hỗ trợ Mỹ trong một cuộc tấn công tiềm tàng mới vào Iran sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Cộng hòa Hồi giáo.

Chuẩn tướng Ali Balali đã khẳng định rõ ràng rằng khả năng phòng thủ của Iran sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài vì vũ khí của nước này được phát triển và sản xuất trong nước.

Ông cho biết các căn cứ tên lửa của Iran có tầm bắn đủ xa để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ, đồng thời nói thêm rằng tên lửa "Vịnh Ba Tư" được thiết kế để đẩy lùi các tàu sân bay Mỹ ra khỏi khu vực.

Một quan chức Iran khác, Chuẩn đô đốc Ali Fadavi phát biểu hôm thứ Sáu rằng Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nhất đối với Iran nhưng không thể khiến người dân Iran từ bỏ mục tiêu của họ hoặc khuất phục trước áp lực.

Ông nói thêm rằng các quan chức Mỹ cũng đã công khai thừa nhận những thất bại chính trị của Washington.

Chuẩn đô đốc Fadavi nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Vịnh Ba Tư và năng lực hải quân của Iran, cho biết lực lượng Mỹ đã rút các tàu chiến và các thiết bị hải quân khác của họ cách biên giới Iran hơn 1.000 km trong các cuộc xung đột gần đây.

Ông nói thêm, bất cứ khi nào họ cố gắng tiến lại gần hơn, lực lượng vũ trang Iran đều phản ứng nhanh chóng.