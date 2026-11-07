Cây bàng vuông quý bất ngờ bị cưa hạ, nhiều người tiếc nuối

Ngày 7/11, một lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận địa phương đã nắm được thông tin cây bàng vuông trong khuôn viên trụ sở cũ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk bị cắt hạ, đồng thời đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định.

Cây bàng vuông bị cắt hạ khiến nhiều người tiếc nuối. Ảnh: NH

Theo xác minh của UBND phường Buôn Ma Thuột, vào năm 2011, trong một chuyến công tác tại Trường Sa, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk được các cán bộ, chiến sĩ nơi đây tặng một cây bàng vuông.

Cây bàng sau đó được đưa về trồng tại trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk. Từ một cây con chỉ cao khoảng 40cm, đến nay cây đã phát triển lớn, tỏa bóng mát trong khuôn viên.

Sau khi chuyển sang địa điểm mới, trụ sở cũ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk được đưa vào danh mục nhà, đất dôi dư và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác.

Đến tháng 9, ông H. (trú tỉnh Đắk Lắk) làm thủ tục thuê lại toàn bộ trụ sở rộng 943m² với giá hơn 820 triệu đồng/năm để kinh doanh.

Đầu tháng 11, trong quá trình cải tạo mặt bằng, ông H. đã cho người cưa hạ sát gốc cây bàng vuông nói trên. Sự việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn, khiến nhiều người từng biết về nguồn gốc cây bàng vuông không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối.

Giải thích về hành động này, ông H. cho biết, khi nhận bàn giao tài sản thuê không có tên cây bàng vuông trong danh mục. Cây cũng không được gắn biển nhận diện hay đánh số thứ tự nên ông không biết đây là quà tặng từ Trường Sa.

"Do cây có dấu hiệu nghiêng, nguy cơ đổ vào nhà bảo vệ gây mất an toàn nên tôi mới cho cưa hạ khi dọn dẹp mặt bằng", ông H. chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã mời các bên liên quan lên làm việc. Bên cạnh việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, cơ quan chức năng yêu cầu ông H. thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trồng lại một cây bàng vuông tại đúng vị trí đã cưa hạ.

Vị lãnh đạo cũng nhấn mạnh, dù cây không nằm trong danh mục tài sản bàn giao cho người thuê nhưng vẫn thuộc khuôn viên trụ sở và đang phát triển bình thường. Việc cưa hạ phải xin phép và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Đáng chú ý, đây còn là loài thực vật quý hiếm cần được bảo vệ, mang nhiều giá trị văn hóa và lịch sử.