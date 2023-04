Ngày 29-4, khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Mai Sơn - Quốc lộ 45

Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Ngày 24-4, Bộ GTVT cũng đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Theo Bộ GTVT, trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công; các nhà thầu đã hết sức nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt để huy động mọi nguồn lực, tổ chức triển khai thi công "3 ca, 4 kíp" nhưng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ hoàn thành các hạng mục trên tuyến chính. Các nút giao liên thông, cầu vượt ngang chưa thể hoàn thành toàn bộ. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn vật liệu đắp mới được tháo gỡ và khai thác lại vào đầu tháng 4-2023; hiện nay vẫn còn một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù và chưa bàn giao mặt bằng; quá trình triển khai thi công còn tình trạng một số hộ dân chưa đồng thuận, cản trở công tác thi công. Do đó việc đưa vào khai thác đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết dịp 30-4 sẽ chưa bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn khai thác cũng như thuận tiện nhất cho việc đi lại của bà con nhân dân khu vực dự án, do phải tổ chức giao thông tạm tại các cầu vượt ngang.