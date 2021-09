Cụ bà 92 tuổi mắc Covid-19 được xuất viện, tự đi bộ vào nhà cùng con cháu

Thứ Sáu, ngày 24/09/2021 13:00 PM (GMT+7)

Cụ bà 92 tuổi mắc Covid-19 nặng với nhiều bệnh nền phức tạp đã hồi phục ngoạn mục sau hơn 1 tháng chiến đấu với bệnh tật.

Bệnh viện Bạch Mai ngày 23-9 cho biết tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai (TP HCM), cụ bà Nguyễn Thị Đ. (92 tuổi), bệnh nhân cao tuổi nhất trung tâm, vừa được xuất viện trong niềm vui của các thầy thuốc và gia đình.

Bệnh nhân phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 12-8, được theo dõi và điều trị tại nhà nhưng tình trạng bệnh trở nặng, khó thở nhiều hơn nên đã được chuyển tới Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện dã chiến 16 ngày 19-8. Bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy mask, điều trị bằng thuốc kháng virus, corticoid, kháng sinh, dinh dưỡng.

Các bệnh nhân Covid-19 được xuất viện tại Bệnh viện dã chiến số 16

Bác sĩ Hoàng Công Tùng, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19, cho biết trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, các y bác sĩ tại trung tâm gặp rất nhiều khó khăn do bệnh nhân cao tuổi, lại có nhiều bệnh nền: Tăng huyết áp, đái tháo đường.

Bệnh nhân xuất hiện rối loạn đường máu nặng do thuốc kèm theo lẫn, tiểu tiện không tự chủ do rối loạn cơ tròn. Khi bác sĩ khám phát hiện cầu bàng quang to nhưng bệnh nhân vẫn bảo tự đi tiểu được…

"Bệnh nhân cao tuổi lại nhiều bệnh nền nên vấn đề điều trị, chăm sóc và chế độ dinh dưỡng rất được các bác sĩ rất quan tâm. Từ ngày cụ vào viện, ngày nào các nhân viên công tác xã hội cũng gọi điện để thông báo tình hình của cụ cho gia đình và còn kết nối zalo để các con cháu có thể nhìn và trò chuyện với cụ"- bác sĩ Tùng chia sẻ.

Được điều trị tích cực, ngày 20-9, bệnh nhân đã chuyển từ hỗ trợ thở bằng oxy mask sang oxy kính và có thể tự thở (không cần hỗ trợ oxy). Bệnh nhân được xuất viện ngày 22-9 và được Phòng Công tác xã hội liên hệ hỗ trợ chuyến xe miễn phí đưa về tận ngõ.

Về tới đầu ngõ, cụ Đ. đã tự chống gậy để đi vào nhà.

Hình ảnh gia đình cung cấp khi cụ Đ. xuất viện về nhà

Cảm động trước tình cảm, tấm lòng của các thầy thuốc, nhân viên y tế Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19, Bệnh viện Bạch Mai, chị Nguyễn Lưu L.V. là cháu nội của cụ gửi lời tri ân đến các y bác sĩ và mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi để các bác sĩ cũng được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/cu-ba-92-tuoi-mac-covid-19-duoc-xuat-vien-tu-di-bo-vao-nha-cung-con-...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/cu-ba-92-tuoi-mac-covid-19-duoc-xuat-vien-tu-di-bo-vao-nha-cung-con-chau-2021092411251667.htm