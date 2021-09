NÓNG: Khởi tố, khám xét nhiều nơi liên quan nữ giám đốc bị tố lây lan dịch Covid-19

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, bà Như mắc Covid-19 và lây lan cho nhiều người, trong đó có 4 nhân viên của bà. Dư luận bức xúc vì trường hợp của bà Như được cho là khá giống với trường hợp làm lây lan dịch Covid-19 xảy ra tại Chi nhánh Công ty Tài chính F88, cũng có địa chỉ ở cùng phường 7, TP Bạc Liêu. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại F88 đã bị xử lý nghiêm ngay sau khi phát hiện, đồng thời công an khởi tố người làm lây lan dịch bệnh. Trong khi đó, trường hợp tại Công ty Đông Anh thì rơi vào im lặng cho đến khi Công an TP Bạc Liêu thụ lý đơn tố giác tội phạm của công dân. Cũng theo đơn tố giác tội phạm, bà Như là F2 nhưng đã đi lại và tiếp xúc nhiều người trong thời gian TP Bạc Liêu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Sau khi bà Như thành F0, 5/21 F1 của nữ giám đốc này đã dương tính với SASR-CoV-2. Bà Như không chỉ là chủ cơ sở mỹ phẩm nổi tiếng ở Bạc Liêu mà còn là con của một cán bộ cấp phó phòng công tác tại công an tỉnh này.