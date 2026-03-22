Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Moscow bắt đầu thăm chính thức Liên Bang Nga

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra tại sân bay Quốc tế Vnukovo 2, thủ đô Moscow. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, ông Rudenko chủ trì Lễ đón. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Nga vang lên. Thủ tướng Phạm Minh Chính chào quân kỳ Liên Bang Nga và duyệt đội danh dự quân đội Nga.

Trọng tâm chính của chuyến thăm lần này của Thủ tướng là tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam - Liên Bang Nga, nhất là về quan hệ chính trị, mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam với Liên Bang Nga trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, nhất là về đầu tư, năng lượng và dầu khí....

Bối cảnh thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở ra nhiều định hướng lớn hợp tác giữa hai nước. Hai bên dự kiến ký các Hiệp định quan trọng. Theo đó, Liên Bang Nga là đối tác chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam. Hợp tác năng lượng, dầu khí sẽ được đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa về thương mại, thăm dò, khai thác, đào tạo cán bộ.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mở ra cơ hội hợp tác về xây dựng hạ tầng cơ sở, về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và nghệ thuật....

Theo dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Nga, chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác; Hội kiến Tổng thống Nga Putin; gặp Chủ tịch Thượng viện Nga Matviyenko; Chủ tịch Hạ viện Nga Volodin.

Trong chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ tiếp Hội cựu chiến binh, Hội Hữu nghị Nga - Việt, bạn bè, người có công với quan hệ hai nước; Tiếp Lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nga; Gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam - Nga; Thăm một số cơ sở giáo dục, công nghệ cao; thăm một địa phương và cơ sở đầu tư, kinh doanh tiêu biểu của doanh nghiệp Việt Nam; Đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Chiến sĩ vô danh; Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ góp phần thúc toàn diện các lĩnh vực, đề ra tầm nhìn dài hạn cho quan hệ song phương về chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân.... Đồng thời, là đối tác chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam, chuyến thăm sẽ đẩy mạnh hợp tác năng lượng, dầu khí; làm sâu sắc hơn nữa về thương mại, thăm dò, khai thác cũng như đào tạo cán bộ.