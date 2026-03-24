Bước tiến quan trọng trong hợp tác Việt Nam - Nga

Chiều 23-3, theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Bảo đảm an ninh năng lượng

Tại hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin cùng điểm lại những kết quả đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua, thống nhất các phương hướng khắc phục khó khăn, tồn đọng; thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, định vị lại và nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nga trên mọi lĩnh vực hợp tác trong kỷ nguyên phát triển mới, đưa quan hệ đi vào chiều sâu, bền vững. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại, củng cố tin cậy chính trị; thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp và trên các kênh.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành mũi nhọn tiên phong cho hợp tác song phương; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (mà Nga là thành viên); mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của nhau và thúc đẩy các hoạt động đầu tư song phương.

Hai bên nhấn mạnh hợp tác năng lượng, dầu khí là lĩnh vực truyền thống, biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước và khẳng định quyết tâm nâng tầm lĩnh vực hợp tác chiến lược này, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác then chốt, mở rộng hợp tác ba bên. Bên cạnh đó, hai bên thống nhất sớm nghiên cứu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đóng góp cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc ký kết thêm nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, giao thông vận tải giữa doanh nghiệp hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt NamẢnh: TTXVN

Hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Hai Thủ tướng thống nhất hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ cần thực sự trở thành một trụ cột hợp tác mới; thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu trong khuôn khổ Năm chéo 2026 về khoa học và giáo dục; tận dụng nền tảng hợp tác đã có, mở rộng hơn nữa các dự án tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo. Mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Hai bên nhấn mạnh cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa các thỏa thuận hợp tác nhân văn, giao lưu nhân dân, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích Nga tham gia tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại Việt Nam, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn lãnh đạo, Chính phủ Nga vì những tình cảm và sự quan tâm dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga, đồng thời mong muốn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, có các bảo đảm an toàn về người, tài sản cho cộng đồng người Việt Nam. Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm thuận lợi cho công dân Nga sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã chứng kiến lễ ký kết hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Hai bên khẳng định đây là bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương trên lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời tin tưởng đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.