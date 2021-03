Nắng nóng lan rộng ra khắp Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C

Thứ Ba, ngày 30/03/2021 10:27 AM (GMT+7)

Vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn đang phát triển gây nắng nóng diện rộng ở miền Bắc và miền Trung, có nơi đã ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C.

Miền Bắc và miền Trung xảy ra nắng nóng cục bộ. Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (29/3), ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng cục bộ, riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Một số nơi ghi nhận nhiệt độ cao như: Mai Châu (Hoà Bình) 37,7 độ C; Mường La (Sơn La) 38,8 độ C; Tuyên Hoá (Quảng Bình) 28,2 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 40,7 độ C…

Dự báo, hôm nay (30/3), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 40 độ C; các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội trong các ngày 31/3 và 1/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ khiến nắng nóng kéo dài gần như cả ngày, tạo cảm giác oi bức, khó chịu.

Nguồn: http://danviet.vn/nang-nong-lan-rong-ra-khap-bac-bo-va-trung-bo-co-noi-vuot-nguong-40-do-c-50202130310281552.htm