Nam thanh niên vu vạ CSGT cướp xe máy giữa ban ngày nhận trái đắng

Chủ Nhật, ngày 28/03/2021 10:35 AM (GMT+7)

Sử dụng trang Facebook cá nhân quay clip trực tiếp vu khống CSGT với nội dung "Công an giao thông Nho Quan cướp xe trắng trợn giữa ban ngày" - nam thanh niên ở Ninh Bình đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 28-3, tin từ Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một thanh niên do sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tin sai sự thật, xúc phạm, vu khống CSGT.

P.V.L. bị triệu tập tới cơ quan công an và xử phạt 7,5 triệu đồng

Trước đó, khoảng 16 giờ 7 phút ngày 25-3, P.V.L. đã sử dụng Facebook cá nhân đăng tải thông tin với nội dung "Công an giao thông Nho Quan cướp xe trắng trợn giữa ban ngày" kèm clip phát trực tiếp hình ảnh tổ công tác CSGT Công an huyện Nho Quan (Ninh Bình) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn trên địa bàn huyện Nho Quan.

Sau khi thanh niên này đăng tải thông tin sai sự thật, đã có nhiều lượt bình luận và chia sẻ có nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Trước sự việc trên, ngày 27-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Sở TT-TT tỉnh Ninh Bình, Công an huyện Nho Quan triệu tập P.V.L. (SN 1992, ngụ thôn Đồng Dược, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan) lên làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Quá trình làm việc L. đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định, Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với thanh niên này.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nam-thanh-nien-vu-va-csgt-cuop-xe-may-giua-ban-ngay-nhan-trai-dang-20210328083253563.htm