“Nâng cấp” tài khoản VNeID lên mức 2 ở trụ sở công an có mất nhiều thời gian, tiền bạc?

Ứng dụng VNeID cực tiện ích cho công dân Thiếu tá Trần Duy Hiển - Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu dân cư Quốc gia, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an cho biết: Ứng dụng VNeID được biết đến như một ví điện tử giúp tích hợp và hiển thị các giấy tờ cá nhân, hướng tới thay thế giấy tờ vật lý. Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 01/01/2023. Ứng dụng VNeID được biết đến là một trong các phương thức chứng minh thông tin công dân thay thế cho sổ hộ khẩu. Bộ Công an đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích hợp thông tin thẻ Bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh điện tử của công dân để tạo tiện ích cho công dân trong quá trình khám chữa bệnh. Từ ngày 1/6/2023 đến hết ngày 1/8/2023, Cục hàng không Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công an và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai ứng dụng xác thực tài khoản định danh điện tử cá nhân mức độ 2 đối với hành khách tại các cảng hàng không đối với chuyến bay nội địa. Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành hướng tới ứng dụng tài khoản định danh điện tử trong mọi mặt đời sống xã hội: sử dụng thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe trong tham gia giao thông; sử dụng thông tin thẻ CCCD trong các giao dịch tại ngân hàng… đồng thời phát triển thêm các tính năng, tiện ích đáp ứng nhu cầu của người dân. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo. Quỳnh An