Ám ảnh sau vụ nổ ở khu nhà trọ tại Phú Thọ: Người thuê nhà kể phút men theo tường thoát thân

Tiếng nổ xé toạc giờ nghỉ trưa

Khoảng 13h10 ngày 29/8, tiếng nổ lớn xé toạc giờ nghỉ trưa tại khu nhà trọ ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ. Có người đang ngủ bật dậy tháo chạy, có người phải men theo bờ tường để thoát ra ngoài.

Anh Đ.T.L., một công nhân thuê trọ sát hiện trường, lúc đó đang ở trong phòng cùng em gái.

Người dân đứng ngoài khu vực phong tỏa, chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng để phục vụ điều tra. Ảnh: XĐ

“Không tưởng tượng nổi, tiếng nổ quá to. Hai anh em chúng tôi hoảng hốt chạy ra cửa nhìn xuống thì thấy tường gạch đổ vương vãi khắp nơi. Chiếc xe máy bị đè sập. Cầu thang lên xuống cũng không còn”, anh L. kể lại khoảnh khắc nghe tiếng nổ giọng vẫn còn run run.

Lối cầu thang bị phá hỏng khiến anh L. không thể chạy xuống theo đường thường ngày. Anh phải men theo bờ tường để tìm cách thoát ra ngoài.

Sau tiếng nổ, những người ở khu trọ và các khu vực lân cận tản ra xung quanh. Không ít người vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Họ ngồi lại với nhau, vừa trấn tĩnh vừa chờ thông tin. Em gái ruột anh L. đến sáng nay vẫn chưa hết sợ hãi. Cả đêm qua cô không thể chợp mắt dù rất mệt, tim vẫn đập nhanh, chân tay run. Nghĩ lại, anh em anh L. thấy vẫn thật may mắn bởi phòng trọ nơi ở rất gần với vụ nổ.

Khu vực khu nhà trọ ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên đang được phong tỏa để phục vụ điều tra. Ảnh: XĐ

Người rời đi không kịp mang theo đồ

Với những người đang nghỉ trưa trong các phòng trọ, đó là khoảnh khắc không được báo trước. Một tiếng nổ bất ngờ biến giờ nghỉ thành cuộc tháo chạy. Anh N.V.Q., người sống gần khu vực xảy ra vụ nổ, cũng đang ngủ trưa thì nghe tiếng nổ lớn. Anh lập tức chạy ra ngoài.

Sau trận mưa lớn, tối muộn 29/8, anh quay lại khu vực để xem tình hình nhưng hiện trường đã được lực lượng chức năng phong tỏa.

Theo anh Q., nhiều người dân quanh khu vực được yêu cầu sơ tán. Có người rời đi vội đến mức không kịp mang theo quần áo, pin dự phòng và những vật dụng cần thiết. Đến khoảng 21h, một số người quay lại khu nhà trọ với mong muốn vào lấy đồ. Nhưng hàng rào phong tỏa đã được dựng lên.

Những người thuê trọ chỉ có thể đứng bên ngoài, không được vào bên trong.

Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra làm rõ Ảnh: XĐ

“Người dân trong khu vực đều chấp hành nghiêm theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Không ai dám vào khu vực phong tỏa, để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ”, anh Q. nói.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ nổ xảy ra tại phòng trọ 404, thuộc khu nhà trọ ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên.

Vụ nổ khiến 2 nam thanh niên tử vong, 2 thanh niên khác bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu.

Sức ép từ vụ nổ khiến các phòng trọ 403, 404 và 405 bị hư hỏng. Một số phòng trọ khác cùng phần mái tôn tại sân chung cũng bị ảnh hưởng.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện nhiều vỏ pháo, pháo nổ thành phẩm. Ngoài ra còn có chất bột màu vàng nghi là lưu huỳnh và chất bột màu đen nghi là thuốc pháo.

Từ những vật chứng thu thập được, cơ quan công an nhận định ban đầu vụ nổ có liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép.

Công an thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: XĐ

Sáng 30/8, hiện trường vẫn được kiểm soát chặt. Người dân được yêu cầu không đi vào khu vực phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, thu thập vật chứng và điều tra.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ.