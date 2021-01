Nạn nhân sống sót kể về giây phút xảy ra vụ đứt cáp tại Nghệ An

Hiện đã có 3 nạn nhân trong vụ tai nạn đứt cắp thăng ở sở Tài Chính tử vong. 8 nạn nhân khác đang được điều trị tích cực ở bệnh viện.

Ba nạn nhân tử vong gồm: Đặng Minh C. ( SN 1958), trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; Trần Công H. (SN 1977); Phạm Đức Ph. (SN 1974), cùng trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong là do sốc đa chấn thương vùng cổ, ngực, bụng.

8 nạn nhân trong vụ việc đang được các bác sỹ tích cực điều trị ở bệnh viện.

Ông Phan Xuân Phúc (SN 1972), trú xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, một trong 8 nạn nhân đang nằm điều trị ở bệnh viện 115. Sau khi vào cấp cứu, ông được nẹp đoạn gãy ở hai cẳng chân, cố định cột sống. Hiện tại, người đàn ông này chưa thể tự cử động.

Ông Phân Xuân Phúc đang điều trị tích cực tại bệnh viện

Chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc, ông Phúc cho biết, vào khoảng 13h ngày 2/1, nhóm công nhân 11 người cả nam và nữ đứng trong lồng sắt theo vận thăng để lên tầng cao thi công thì xảy ra sự cố. “Khi thang đi lên ngang qua tầng 7 thì gặp sự cố rồi rơi xuống đất với tốc độ chóng mặt. Chỉ khoảng 10 giây đã chạm đất với tiếng động rất lớn. Tôi nghĩ mình không thể sống sót được.Tôi làm thời vụ tại công trường xây dựng sở Tài chính Nghệ An từ tháng 6/2020 với tiền công 310.000 đồng/ngày", ông Phúc cho biết.

Liên quan đến vụ việc, tối ngày 2/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bùi Đình Long cùng đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi các công nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Y tế và các bệnh viện dồn toàn lực để cứu chữa các công nhân bị nạn, hạn chế thấp nhất thương vong; Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, Tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật đưa tin, sự cố cáp vận thăng bị rơi khiến 11 công nhân thương vong xảy ra lúc 13h45 ngày 2/1. Cụ thể, vào thời điểm trên, một nhóm công nhân đi theo thang cẩu để lên tầng cao làm việc, khi thang đến tầng 8 thì bất ngờ thang gặp sự cố, rơi tự do. Hậu quả khiến 11 người thương vong.

Được biết, trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho trụ sở làm việc mới của sở Tài chính Nghệ An nâng tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Cụ thể, vào ngày 11/12/2020, ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số 4521/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Trụ sở làm việc mới của Sở Tài chính Nghệ An tại phường Hưng Phúc, TP.Vinh.

Công trình trụ sở mới Sở Tài chính Nghệ An có quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng là 952m2.

Sau khi điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt trước đó từ 93.069.853.000 đồng tăng lên 100.319.859.000 đồng; tăng hơn 7 tỷ đồng so với Quyết định 1266/QĐ-UBND ngày 22/4/2020. Công trình trụ sở mới Sở Tài chính Nghệ An có quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng là 952m2. Công ty CP thi công Cơ giới và Xây lắp 171 là đơn vị thi công gói thầu phần xây dựng nhà làm việc và hội trường. Đơn vị tư vấn giám sát là Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

