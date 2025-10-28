Một cô gái vi phạm nồng độ cồn gần gấp 2 lần mức cao nhất

Theo tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 27-10, xuất hiện clip cô gái không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng trên mạng xã hội, tuy nhiên thông tin không rõ ràng.

Cục CSGT cho biết, khoảng 20h47 ngày 26-10, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp Công an phường Phổ Yên, Thái Nguyên, dừng kiểm tra xe mô tô mang biển kiểm soát 20D1-236.xx.

Người điều khiển xe là chị Dương Thị Hồng X, 29 tuổi, ngụ xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên.

Chị X vi phạm ở mức cao nhưng liên tục tìm cách trốn tránh. Ảnh: CA

Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của CSGT, điều khiển xe máy đi vào nhà dân ven đường. Đồng thời có hành vi chống đối, viện nhiều lý do không hợp tác, không cho kiểm tra nồng độ cồn, hất máy đo của lực lượng chức năng xuống đất.

Lực lượng chức năng đã kiên quyết yêu cầu chị X đến vị trí kiểm soát để tiến hành kiểm tra theo quy định.

Kết quả kiểm tra tại thời điểm đó cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của chị X. là 0,738 miligam/1 lít khí thở. Mức vi phạm này gần gấp hai lần mức cao nhất được quy định tại Nghị định 100/2019 (mức kịch khung là trên 0,4 miligam/1 lít khí thở).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị X. theo quy định.

Với mức vi phạm này, chị X. sẽ bị xử phạt hành chính từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Công an phường Phổ Yên đang xác minh làm rõ các hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng cũng như những vi phạm khác, để xử lý nghiêm theo quy định.