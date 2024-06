Nam sinh viên rơi lầu trong ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Đình Khải để điều tra về tội Cố ý gây thương tích. Đáng chú ý, bị can Khải chính là bố đẻ của nam sinh T.Đ.P.S.