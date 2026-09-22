Năm ga đường sắt khu vực Hà Nội được quy hoạch quy mô ra sao?

Ga Ngọc Hồi (tổ hợp Ngọc Hồi) có tổng diện tích 260ha, được quy hoạch đảm nhận nhiều chức năng quan trọng. Ga sẽ tổ chức đón, tiễn hành khách đường sắt quốc gia loại thường, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị; đón, gửi tàu khách quốc gia và đô thị, có thể tổ chức khai thác tàu khách nội vùng khi có nhu cầu; đồng thời thực hiện giải thể, lập tàu khách.

Ga Ngọc Hồi cũng được định hướng đảm nhận chức năng Depot đường sắt đô thị của tuyến số 1, tuyến số 6 và tuyến số 1 kéo dài kết nối Cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô; chỉnh bị, sửa chữa các cấp đối với đầu máy kéo tàu khách, toa xe khách khổ 1.000mm; sửa chữa các cấp đối với đầu máy kéo tàu hàng khổ 1.000mm và làm Depot đường sắt tốc độ cao.

Ga Yên Thường có tổng diện tích khoảng 160,58ha, được quy hoạch là ga lập tàu hàng cho các tuyến đường sắt phía Bắc sông Hồng. Ga đảm nhận chức năng đón, gửi tàu khách thông qua, đón, gửi tàu hàng và giải thể, lập tàu hàng đi các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lạng Sơn và Hà Nội - Hải Phòng.

Phối cảnh tổ hợp ga Ngọc Hồi dự kiến quy mô 260 ha

Bên cạnh đó, ga Yên Thường sẽ tổ chức xếp dỡ, bảo quản hàng hóa; thực hiện các tác nghiệp kỹ thuật đối với đầu máy, toa xe hàng; phục vụ chuyển tải, sang toa hàng hóa khi cần thiết.

Ga Yên Viên được quy hoạch giữ nguyên chức năng và quy mô như hiện tại. Ga sẽ kết nối với đường sắt quốc gia khổ 1.435mm xây dựng mới của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Hà Nội - Đồng Đăng.

Ga Gia Lâm có tổng diện tích 39,8ha, được quy hoạch là ga lập tàu khách cho đường sắt đô thị, kết hợp ga đường sắt quốc gia phục vụ đón, trả khách tàu quốc gia khổ 1.435mm cho các tuyến phía Bắc sông Hồng và tàu khách quốc gia khổ 1.000mm trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Tại ga Gia Lâm cũng bố trí cơ sở đỗ tàu khách quốc gia và thực hiện công tác chỉnh bị, tác nghiệp kỹ thuật đoàn tàu khách.

Ga Thường Tín (mới) được quy hoạch là ga lập tàu hàng khu vực phía Nam sông Hồng, đảm nhận chức năng đón, gửi tàu hàng khổ 1.435mm và 1.000mm; xếp dỡ hàng hóa, trong đó có thể phục vụ đường sắt tốc độ cao khi có nhu cầu; đồng thời thực hiện chuyển tải hàng hóa.

Tại ga Thường Tín dự kiến bố trí trạm bảo dưỡng hạ tầng đường sắt tốc độ cao, Xí nghiệp đầu máy toa xe khổ 1.000mm và khu vực chỉnh bị đầu máy khổ 1.435mm.

Diện tích ga Thường Tín, bao gồm cả nhánh kết nối với đường sắt vành đai dự kiến, khoảng 96ha.