Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vứt ngổn ngang tại bãi rác tự phát ở Hà Nội

Chiều 17/9, nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (hướng từ Lê Đức Thọ nối Phạm Hùng) phát hiện hàng loạt mỹ phẩm vứt ngổn ngang ven đường.

Các thùng carton cỡ nhỏ, bên trong chứa đầy chai, lọ, hộp mĩ phẩm in nhãn mác nước ngoài nhưng không có nhãn phụ Tiếng Việt, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nhiều hộp còn nguyên niêm phong, số khác đã bị bóc tách, hư hỏng, vứt lăn lóc giữa đống rác.

Theo đó, số lượng mỹ phẩm lên đến cả nghìn hộp, tập kết tại vệ đường.

Đáng chú ý, trong số các mỹ phẩm bị vứt bỏ, phần lớn mang thương hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc, được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng.

Các sản phẩm vẫn còn nguyên tem nhãn khiến không ít người nghi ngờ về nguồn gốc và lý do khiến số mỹ phẩm này bị vứt bỏ một cách bất thường.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Hà Nội vào cuộc quyết liệt, tổng tấn công truy quét hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Cũng từ đây, nhiều hàng hóa vô chủ là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bánh kẹo... bị vứt thành đống ở ven đường hoặc bãi rác. ﻿