Ngoại trưởng Nga chỉ ra 'nguyên nhân sâu xa' của cuộc xung đột ở Iran

Hãng RT đưa tin, hôm nay (15/4) phát biểu trước các phóng viên trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Lavrov mô tả tình hình Iran là "nút thắt khủng hoảng cực kỳ khó gỡ rối". Quan chức ngoại giao Nga giải thích: "Một số bên đang cố gắng cắt đứt nút thắt đó ngay bây giờ nhưng tôi cho rằng điều đó sẽ không mang lại kết quả thuận lợi".

Theo ông Lavrov, cuộc khủng hoảng hiện nay bắt nguồn trực tiếp từ cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2. Ông nhấn mạnh, sự gián đoạn đối với thị trường toàn cầu và những thiệt hại mà Iran gây ra cho các quốc gia Ảrập, nơi có cơ sở quân sự của Mỹ, là những hậu quả có thể dự đoán được.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói thêm: "Israel dường như hoàn toàn tin rằng Iran phải bị hủy diệt. Tôi không thể hiểu làm thế nào một niềm tin như vậy lại có thể tồn tại". Ông Lavrov cho biết, những phát biểu của ông Trump về việc xóa sổ nền văn minh Iran đã khiến cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh mẽ. Ngoài ra, việc ủng hộ các động cơ ý thức hệ của Israel, Washington cũng đang theo đuổi sự thống trị đối với thị trường năng lượng toàn cầu, như chính thông điệp của ông Trump đã xác nhận.

Bình luận về các cuộc đàm phán hòa bình gần đây giữa Mỹ và Iran tại Pakistan, ông Lavrov bày tỏ hy vọng rằng Washington sẽ “thực tế, tính đến lợi ích của khu vực và đình chỉ hành động gây hấn vô cớ”.

Ông Lavrov chỉ ra vai trò thầm lặng của Trung Quốc trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho thỏa thuận năm 2023 giữa Ảrập Xêút và Iran. Hai nước này đã khôi phục quan hệ ngoại giao sau 7 năm và mở lại đại sứ quán.

Ông Lavrov bác bỏ cáo buộc của Mỹ và Israel rằng Iran đang theo đuổi vũ khí hạt nhân, dẫn chứng các báo cáo từ các thanh tra quốc tế cho thấy không có bằng chứng về các hoạt động như vậy.