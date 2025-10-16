Mua vé số online, người phụ nữ ở Cần Thơ trúng gần 26 tỉ đồng

Ngày 16-10, ông Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy (phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long), cho biết đại lý vừa đổi thưởng 14 tờ vé số trúng giải độc đắc cho một nữ khách hàng ở TP Cần Thơ.

14 tờ vé số trúng giải độc đắc

Vé trúng giải độc đắc có dãy số 799218 do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ phát hành ngày 15-10.

"Người phụ nữ này thường xuyên mua vé số online ở đại lý của tôi, mỗi ngày khoảng vài chục tờ. Sau khi chị ấy chuyển khoản thì tôi giữ lại vé. Không ngờ chị ấy trúng đến 14 vé giải cao nhất" – ông Duy thông tin.

Ngoài giải trên, vị khách này còn trúng 14 vé với giải phụ đặc biệt là 50 triệu đồng. Sau khi trừ thuế, ông Duy đã trả thưởng cho người phụ nữ này hơn 25,8 tỉ đồng.