Mưa trắng trời TP HCM, giao thông tê liệt, người dân chật vật
Mưa như trút kèm sấm chớp dữ dội khắp TP HCM, nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài, đảo lộn cuộc sống người dân.
Cơn mưa lớn bắt đầu lúc hơn 17h, kéo dài gần hai giờ khiến giao thông khu vực trung tâm TP HCM đảo lộn. Đến 19h, dòng xe ùn dài hơn 4 km từ khu vực Hàng Xanh đến cầu Sài Gòn.
Đây là tuyến huyết mạch nối trung tâm thành phố với Thủ Đức qua đường Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội. Gần đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng ùn tắc kéo dài.
Dòng xe kéo dài nhiều km trên đường Điện Biên Phủ qua ga Tân Cảng của metro Bến Thành - Suối Tiên.
Dòng xe nối dài ở đường Song Hành chạy song song với xa lộ Hà Nội.
Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nước khiến dòng xe di chuyển khó khăn. Khu vực tập trung nhiều cao ốc, đông dân cư nên thường ùn tắc khi mưa lớn vào giờ tan tầm.
Xe cộ ùn ứ trên đường Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son và cầu Khánh Hội (quận 1 và 4 cũ). Mưa tạt kèm gió mạnh khiến người đi xe máy di chuyển khó khăn.
Cách cầu Ba Son hơn 10 km, lúc 18h, ôtô, xe máy ken đặc, chôn chân trên 6 làn đường Phạm Văn Đồng, đoạn dài khoảng 2 km từ giao lộ Lê Quang Định đến Ngã 6 Nguyễn Thái Sơn.
Đây là một trong những khu vực xuất hiện ùn tắc sớm nhất. Phạm Văn Đồng là tuyến huyết mạch nối Thủ Đức với sân bay Tân Sơn Nhất.
Dòng xe bật đèn kéo dài trên đường cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.
Đường Nguyễn Kiệm đi qua Bệnh viện Quân y 175 chìm trong nước, nhiều xe chết máy, người dân phải đẩy bộ về nhà.
Ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết ngày 5-6/10, mưa sẽ gia tăng cả về diện và lượng do rãnh áp thấp có xu hướng mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/10/2026 17:33 PM (GMT+7)