Mưa trắng trời TP HCM, giao thông tê liệt, người dân chật vật

Cơn mưa lớn bắt đầu lúc hơn 17h, kéo dài gần hai giờ khiến giao thông khu vực trung tâm TP HCM đảo lộn. Đến 19h, dòng xe ùn dài hơn 4 km từ khu vực Hàng Xanh đến cầu Sài Gòn.

Đây là tuyến huyết mạch nối trung tâm thành phố với Thủ Đức qua đường Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội. Gần đó, đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng ùn tắc kéo dài.

Dòng xe nối dài trên đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh sau mưa lớn, khiến người dân di chuyển khó khăn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 1 đến 4/10, thành phố có mưa lớn vào chiều tối. Mưa tập trung tại các khu vực Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn và quận 12 cũ. Người dân cần đề phòng mưa lớn cực đoan kèm giông sét do đối lưu nhiệt.

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Dòng xe kéo dài nhiều km trên đường Điện Biên Phủ qua ga Tân Cảng của metro Bến Thành - Suối Tiên.

Trên đường Võ Nguyên Giáp, gần cầu Sài Gòn, dòng xe đi chậm kéo dài. Phần đường cho xe máy bắt đầu ngập khi mưa lớn gần một tiếng. Trước đó, vào chiều tối 30/9, TP HCM cũng mưa lớn diện rộng, lượng mưa tại Lê Minh Xuân đạt 136 mm, Thủ Đức 108 mm, Bến Cát 101 mm và An Phú 100 mm. Mưa trùng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, xe chết máy, giao thông ùn tắc kéo dài. Theo Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, ít nhất 12 đường ở thành phố ngập nặng. Riêng đường Phan Huy Ích có đoạn ngập hơn một mét, nước tràn vào xe buýt, nhà dân.

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Dòng xe nối dài ở đường Song Hành chạy song song với xa lộ Hà Nội.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nước khiến dòng xe di chuyển khó khăn. Khu vực tập trung nhiều cao ốc, đông dân cư nên thường ùn tắc khi mưa lớn vào giờ tan tầm.

Cách đường Nguyễn Hữu Cảnh gần 2 km, mưa ngập gần một mét trên đường Quốc Hương (quận 2 cũ) khiến nhiều xe chết máy, người dân phải gọi cứu hộ, dắt bộ. Nằm gần sông Sài Gòn nên đây là một trong rốn ngập ở thành phố.

Xe cộ ùn ứ trên đường Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son và cầu Khánh Hội (quận 1 và 4 cũ). Mưa tạt kèm gió mạnh khiến người đi xe máy di chuyển khó khăn.

Cách cầu Ba Son hơn 10 km, lúc 18h, ôtô, xe máy ken đặc, chôn chân trên 6 làn đường Phạm Văn Đồng, đoạn dài khoảng 2 km từ giao lộ Lê Quang Định đến Ngã 6 Nguyễn Thái Sơn.

Đây là một trong những khu vực xuất hiện ùn tắc sớm nhất. Phạm Văn Đồng là tuyến huyết mạch nối Thủ Đức với sân bay Tân Sơn Nhất.

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Dòng xe bật đèn kéo dài trên đường cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Dòng xe đứng im trên cầu vượt từ Công viên Gia Định về đường Nguyễn Thái Sơn, khu vực Gò Vấp cũ. Một ôtô chết máy giữa đường, chiếm một làn khiến giao thông càng ùn ứ.

Đường Nguyễn Kiệm đi qua Bệnh viện Quân y 175 chìm trong nước, nhiều xe chết máy, người dân phải đẩy bộ về nhà.

Ông Trần Văn Hưng, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết ngày 5-6/10, mưa sẽ gia tăng cả về diện và lượng do rãnh áp thấp có xu hướng mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới.