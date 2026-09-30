Mưa như trút giờ tan tầm, giao thông TP HCM tê liệt
Mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến nhiều đường quanh cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc nghiêm trọng, trong khi ở Thủ Đức nước dâng nhanh, chảy xiết, chiều 30/9.
Dòng xe ken đặc trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh cũ), các phương tiện nhích từng chút trong giờ tan tầm.
Cầu vượt Lăng Cha Cả - cửa ngõ Tân Sơn Nhất hướng về đường Hoàng Văn Thụ ùn tắc kéo dài, dòng xe nối đến khu vực mũi tàu Nguyễn Văn Trỗi.
Giao thông tại ngã 5 Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót, trước cổng Quân khu 7, rối loạn khi dòng xe dồn về nhiều hướng.
Dòng xe hơn một km trên đường Hoàng Văn Thụ, các phương tiện phải nhích từng chút qua khu vực ùn tắc.
Cầu vượt ngã sáu Nguyễn Thái Sơn ùn tắc cả hai tầng, xe ken đặc trên cầu và các tuyến đường phía dưới.
Mưa lớn trút xuống khu vực Thủ Đức đúng giờ tan tầm cũng khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Trên đường Tô Ngọc Vân, chỉ sau khoảng 10 phút mưa nặng hạt, nước đã dâng lút bánh xe, chảy xiết. Khu vực giao với đường Linh Đông ngập nặng nhất, dòng nước cuồn cuộn gây khó khăn cho người đi đường.
Nhiều hộ dân và các con hẻm trong khu vực dựng thanh chắn trước cửa, hạn chế nước ngập tràn vào nhà.
Dòng nước cuồn cuộn sau cơn mưa kéo theo nhiều bao rác trôi khắp mặt đường.
Nhiều xe cứu hộ được huy động đến đường Nguyễn Văn Quá để kéo ôtô chết máy do ngập nước.
Nước chảy cuồn cuộn trên đường Linh Đông, chỉ lác đác vài ôtô qua lại, gần như không còn xe máy.
Mưa kéo dài khiến nước chảy mạnh, đổ như thác trên các đường trung tâm thành phố, kẹt xe nhiều km trên đại lộ Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, xa lộ Hà...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/09/2026 18:02 PM (GMT+7)