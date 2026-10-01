Khu dân cư TP HCM vẫn ngập sâu sau 15 tiếng
Sáng 1/10, hơn 15 tiếng sau trận mưa lớn, hàng trăm hộ ở phường Thủ Đức vẫn chịu cảnh ngập gần nửa mét, sinh hoạt đảo lộn.
Sau trận mưa lớn chiều và tối qua, hai hẻm 84 và 114 trên đường số 11, phường Thủ Đức, vẫn ngập gần nửa mét. Nước rút chậm khiến việc đi lại, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân gặp khó khăn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa diện rộng chiều qua, lượng phổ biến 20-100 mm, có nơi trên 100 mm. Hôm nay, TP HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, chủ yếu vào chiều tối.
Nhiều xe chết máy khi qua đoạn ngập lút bánh, người dân chật vật đi làm, đưa con đến trường sáng nay.
Anh Lê Tâm, người dân trong khu vực, cho biết chiều qua mưa lớn chỉ nửa tiếng đã khiến cả khu ngập nặng, đến đêm nước vẫn chưa rút hết. "Nước từ con rạch cuối hẻm ùa vào, dâng rất nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay", anh nói.
Trên tường nhà, chị Minh kẻ vạch đánh dấu mực nước, ghi lại ngày tháng của trận ngập nặng nhất trong nhiều năm.
Chị cho biết sáng nay, khi nước rút dần mới có thể thu dọn đồ đạc. Đêm qua, nước dâng ngang bụng người lớn, ngập cả giường, khiến gia đình phải thuê khách sạn ngủ qua đêm. Khi trở về, chị thấy nhiều đồ dùng, cả tủ lạnh và máy giặt, bị đẩy trôi khỏi vị trí.
Tại một xóm trọ trong hẻm 84, nước tràn vào tất cả phòng. Nhiều người thuê trọ phải nghỉ làm sáng nay để lau dọn, thu xếp lại đồ đạc.
Khoảng 9h, khi mực nước trong hẻm 84 hạ dần, người dân ra thu gom rác, nhặt lại đồ đạc bị cuốn trôi từ đêm trước.
Trên đường số 11, nhiều xe máy chờ sửa sau trận ngập, phần lớn bị chết máy khi đi qua vùng nước sâu.
Cuối đường số 11 là công trường Vành đai 2, gần rạch Thủ Đức.
Đại diện UBND phường Thủ Đức cho biết nhận định ban đầu, mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nặng. Ngoài ra, một số đoạn cống liên quan dự án Vành đai 2 cùng khu vực bờ rạch Thủ Đức và các rạch lân cận gặp sự cố, khiến nước tràn vào khu dân cư.
Trận mưa lớn suốt hai giờ khiến đường Phan Huy Ích ngập sâu hơn một mét, nước tràn vào xe buýt, hàng quán, nhiều phương tiện chết máy, tối 30/9.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/10/2026 10:24 AM (GMT+7)