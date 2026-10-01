Khu dân cư TP HCM vẫn ngập sâu sau 15 tiếng

Sau trận mưa lớn chiều và tối qua, hai hẻm 84 và 114 trên đường số 11, phường Thủ Đức, vẫn ngập gần nửa mét. Nước rút chậm khiến việc đi lại, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân gặp khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa diện rộng chiều qua, lượng phổ biến 20-100 mm, có nơi trên 100 mm. Hôm nay, TP HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, chủ yếu vào chiều tối.

Bấm để lật

Nhiều xe chết máy khi qua đoạn ngập lút bánh, người dân chật vật đi làm, đưa con đến trường sáng nay.

Anh Lê Tâm, người dân trong khu vực, cho biết chiều qua mưa lớn chỉ nửa tiếng đã khiến cả khu ngập nặng, đến đêm nước vẫn chưa rút hết. "Nước từ con rạch cuối hẻm ùa vào, dâng rất nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay", anh nói.

Dọc hẻm 84, nước tràn vào nhiều nhà, ngập từ sân đến bên trong, buộc các hộ tạm đóng cửa.

Các gia đình kê cao đồ đạc, có người ngủ tạm trên xe máy, chờ nước rút để tiếp tục dọn dẹp. Tại nhà ông Nguyễn Văn Bạo, 80 tuổi, nước tràn khắp các phòng và sân. Gia đình ông phải sang nhà người thân ở nhờ suốt đêm, sáng nay mới trở về thu dọn. Ông cho biết hơn 30 năm sống ở đây, chưa từng chứng kiến trận ngập nặng như lần này.

Trên tường nhà, chị Minh kẻ vạch đánh dấu mực nước, ghi lại ngày tháng của trận ngập nặng nhất trong nhiều năm.

Chị cho biết sáng nay, khi nước rút dần mới có thể thu dọn đồ đạc. Đêm qua, nước dâng ngang bụng người lớn, ngập cả giường, khiến gia đình phải thuê khách sạn ngủ qua đêm. Khi trở về, chị thấy nhiều đồ dùng, cả tủ lạnh và máy giặt, bị đẩy trôi khỏi vị trí.

Tại một xóm trọ trong hẻm 84, nước tràn vào tất cả phòng. Nhiều người thuê trọ phải nghỉ làm sáng nay để lau dọn, thu xếp lại đồ đạc.

Ngôi chùa trên đường số 11 có nền thấp hơn mặt đường, nước từ sân tràn tới chánh điện.

Khoảng 9h, khi mực nước trong hẻm 84 hạ dần, người dân ra thu gom rác, nhặt lại đồ đạc bị cuốn trôi từ đêm trước.

Nhiều gia đình dùng máy bơm rút nước khỏi nhà, để lộ nền phủ bùn và đồ đạc ngổn ngang. "Tôi cũng chỉ dọn sơ, kê đồ cao hơn chút vì lo chiều nay lại mưa to, gặp triều cường", bà Thu Tâm nói.

Trên đường số 11, nhiều xe máy chờ sửa sau trận ngập, phần lớn bị chết máy khi đi qua vùng nước sâu.

Cuối đường số 11 là công trường Vành đai 2, gần rạch Thủ Đức.

Đại diện UBND phường Thủ Đức cho biết nhận định ban đầu, mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nặng. Ngoài ra, một số đoạn cống liên quan dự án Vành đai 2 cùng khu vực bờ rạch Thủ Đức và các rạch lân cận gặp sự cố, khiến nước tràn vào khu dân cư.