Vì sao Bầu Đoan và loạt cựu cán bộ ở Thanh Hóa không được miễn trách nhiệm hình sự theo Nghị quyết 29 của Quốc hội?

Trong vụ án Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan) và đồng phạm trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng và vi phạm quy định về đấu giá gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng, có hàng loạt cựu lãnh đạo, cán bộ tỉnh Thanh Hóa bị xác định liên quan, nhiều người bị Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tố.

Riêng ở hành vi vi phạm quy định về đấu giá tại Dự án khu dân cư Quảng Thành, điều tra xác định Bầu Đoan được cựu Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Minh Tuấn chỉ đạo cấp dưới cho trúng đấu giá nhằm để vị này có tiền “nuôi” Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa.

Điều tra cho rằng Bầu Đoan và đồng phạm có chuỗi sai phạm trong việc đấu giá đất Dự án Quảng Thành.

Ông Cao Tiến Đoan tức Bầu Đoan bị truy tố 2 tội danh. Ảnh: Phục dựng từ AI.

Hành vi phạm tội của các bị can xảy ra năm 2023 – 2024 và đến tháng 4/2026, Quốc hội ra Nghị quyết số 29/2026 về “Cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài”.

Do vậy, quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa gửi Công văn đến Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá với nội dung: “Để đảm bảo việc xử lý có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung Nghị quyết số 29/2026 của Quốc hội, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá xác nhận dự án Khu dân cư Quảng Thành có thuộc trường hợp vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội và dự án, công trình đã hoàn thành, mang lại hiệu quả, kinh tế xã hội cho địa phương hay không? Quá trình thực hiện dự án có khiếu nại, tố cáo hay không”.

UBND tỉnh Thanh Hoá trả lời, khu đất thực hiện Dự án thuộc danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, được HĐND tỉnh thông qua năm 2016.

Dự án được UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư trong đó, bao gồm việc xem xét, thẩm định Dự án đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội theo điểm c, khoản 3, Điều 33, Luật Đầu tư năm 2020.

UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Căn cứ các nội dung nêu trên, dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành thuộc trường hợp vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội”.

Cựu Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng bị tách hồ sơ, xử lý sau.

Về việc dự án đã hoàn thành mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương hay không, chính quyền tỉnh cho rằng Dự án đang được Nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2027 (sớm hơn 6 tháng so với Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư).

Sau khi Dự án hoàn thành, sẽ hiện thực hóa quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Quảng Thành (cũ), tạo quỹ đất để phát triển nhà ở cho người dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn phường Quảng Phú ngày nay.

Đồng thời, Dự án đóng góp cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc triển khai và tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án đã và sẽ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương.

Với nội dung hỏi quá trình thực hiện dự án có khiếu nại, tố cáo hay không, UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay quá trình đấu giá khu đất, tỉnh đã nhận được phản ánh, kiến nghị của 4 tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan theo thẩm quyền rà soát, kiểm tra, trả lời kiến nghị. Đến nay, các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án nêu trên đã được giải quyết, không còn đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bị can Nguyễn Văn Thi, cựu Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa.

Kết luận điều tra nêu, Điều 5 Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội quy định: “Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự trong các trường hợp sau:

- Không gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Không tham nhũng; b) Vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh; ) Dự án, công trình đã hoàn thanh, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước; d) Không có khiếu nại, tổ cáo hoặc có khiếu nại, tố cáo nhưng đã giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo liên quan theo quy định.

2. Có gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đã khắc phục toàn bộ hậu quả”.

Tuy nhiên, Công an tỉnh Thanh Hóa cho rằng số tiền thiệt hại cho ngân sách nhà nước liên quan Dự án Quảng Thành là hơn 7,2 tỷ đồng hiện chưa được khắc phục nên chưa đủ điều kiện để xem xét áp dụng Nghị quyết 29/2026. Như vậy, Bầu Đoan và đồng phạm chưa được miễn trách nhiệm hình sự.

Cũng theo kết luận điều tra, ông Cao Tiến Đoan cùng gia đình đã nộp 200.000 USD cùng 1,3 tỷ đồng; cựu Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nộp 150.000 USD; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nộp gần 2 tỷ đồng; cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nộp 200.000 USD và các bị can khác cũng nộp từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng khắc phục hậu quả.