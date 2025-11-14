Mưa rất lớn sắp trút xuống miền Trung, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện khẩn

Chiều 14-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa; các bộ, ngành liên quan ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung.

Miền Trung mưa lớn dồn dập, kéo dài, có nơi trên 800 mm

Vừa qua, khu vực miền Trung xảy ra mưa lớn kéo dài gây lũ, ngập lụt lịch sử, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế xã hội. Hiện các tỉnh, thành phố vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả.

Dự báo từ đêm 15-11 đến đêm 18-11, khu vực từ TP Huế đến Gia Lai có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 300-600 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa phổ biến 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm/3 giờ.

Nhiều tuyến đường ở TP Huế bị ngập sâu ngày 3-11. Ảnh: NGUYỄN DO

Từ ngày 19-11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 16-11 đến ngày 20-11, trên các sông trong khu vực Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đó đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế); sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai); hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3; các sông khác lên mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư; lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp độ 3.

Các tỉnh sẵn sàng ứng phó

Trước dự báo như trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa theo dõi chặt bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Từ đó thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Ban chỉ đạo cũng đề nghị các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Các chiến sĩ công an tham gia dọn dẹp vệ sinh sau lũ ở Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Cùng với đó, các địa phương cần bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

“Các địa phương cần kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản. Chủ động vận hành xả nước hồ chứa để ưu tiên dành dung tích cắt giảm lũ cho hạ du, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra”, Ban chỉ đạo yêu cầu.

Cơ quan Phòng thủ dân sự quốc gia cũng nêu rõ các địa phương chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Tùy theo thực tế tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi xảy ra mưa lũ lớn.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với mưa lũ.