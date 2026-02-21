Mưa phùn, nồm ẩm sẽ hoạt động mạnh trong tháng 3 ở miền Bắc

Một số trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao lịch sử trong tháng 2

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 1 tháng qua (từ ngày 21/1) đã xảy ra 4 đợt không khí lạnh (ngày 21/1, 31/1, 8/2 và 17/2). Trong đó, đợt không khí lạnh ngày 21/1 đã gây ra rét đậm, rét hại diện rộng từ ngày 22-25/1 tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa- Nghệ An, riêng Lai Châu và Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi từ 5-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, riêng tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cùng có giá trị nhiệt độ thấp nhất là -0,1 độ C trong ngày 22 và 23/1. Đợt không khí lạnh ngày 8/2 đã gây rét đậm rét hại diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trong này 9/2.

Miền Bắc có nhiều ngày mưa phùn và nồm ẩm trong tháng 3.

Thời gian này, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra 3 đợt mưa (từ ngày 21-22/1; từ ngày 24-25/1 và từ ngày 8-13/2). Khu vực Trung Bộ xảy ra 4 đợt mưa diện rộng tập trung chủ yếu tại các tỉnh từ Thanh Hóa-phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa (từ ngày 21-24/1, từ ngày 1-4/2, từ ngày 8-9/2 và từ 17 - 20/2, với tổng lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi cao hơn. Tại khu vực Nam Bộ xảy ra mưa trái mùa vào ngày 11/02 với lượng mưa không lớn.

Tại khu vực miền Đông Nam Bộ đã có một số ngày xuất hiện nắng nóng cục bộ; trong đó, ngày 16/02 và ngày 18-19/2 có nắng nóng diện rộng.

Nhiệt độ trung bình ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Đà Nẵng cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn; các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ này một số trạm khí tượng đã ghi nhận được giá trị nhiệt độ cao nhất ngày trong tháng 2/2026 vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ như Móng Cái (Quảng Ninh) và tỉnh Tây Ninh.

Các khu vực trên phạm vi cả nước, tổng lượng mưa phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30mm, có nơi thấp hơn; riêng một số nơi có lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ như Tam Đảo (Phú Thọ) cao hơn 80mm, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cao hơn 76mm, Trà My (Đà Nẵng) cao hơn 74mm. Trong thời kỳ này đã ghi nhận được một số trạm khí tượng có lượng mưa ngày trong tháng 2/2026 vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ như Phù Yên (Sơn La) và Tam Đảo (Phú Thọ).

Đề phòng sương mù, nồm ẩm trong tháng 3

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, từ nay đến cuối tháng 3, trên phạm vi cả nước, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ đến cao hơn so với cùng ttrung bình nhiều năm thời kỳ từ 10-30mm, có nơi cao hơn 30mm.

Trong thời kỳ dự báo, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 0,1 cơn và không đổ bộ vào đất liền Việt Nam).

Không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có xu hướng lệch ra phía Đông, hiện tượng rét đậm rét hại xảy ra tập trung chủ yếu ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong thời kỳ dự báo ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm.

Từ nay đến cuối tháng 3, tại các khu vực Hà Tĩnh-Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày có mưa trái mùa. Nắng nóng có khả năng tiếp tục xảy ra tại khu vực miền Đông Nam Bộ, cục bộ ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện cục bộ.

Ông Nguyễn Đức Hòa cảnh báo, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Trên đất liền, không khí lạnh lệch đông và biến tính có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đặc biệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tác động đến các hoạt động dân sinh cũng như giao thông của người dân. Ngoài ra, rét đậm gây ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ; nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân khu vực Nam Bộ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.