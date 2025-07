Mưa lũ kinh hoàng ở Sơn La đêm qua làm 2 người chết, 2 người mất tích

Theo Đài Khí tượng thủy vă khu vực Tây Bắc, từ ngày 26 đến 27/7, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Bộ, ở tỉnh Sơn La đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa to kéo dài đã gây lũ tại nhiều xã trong tỉnh, ảnh hưởng đến người, nhà cửa, hoa màu và các công trình.

Lượng mưa từ sau 7 giờ ngày 26/7 đến 7 giờ ngày 27/7 phổ biến từ 15mm-46mm. Có nơi cao hơn, như xã Huổi Một 153,6mm, xã Bó Sinh 162mm, xã Nậm Ty 292,8mm, Trạm Khí tượng Sông Mã 213,4mm.

Sơn La hứng lượng mưa rất lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trận mưa lũ đêm qua, rạng sáng nay 27/7 đã làm 4 người ở xã Chiềng Sơ (huyện Sông Mã cũ) chết và mất tích, nhiều diện tích hoa màu bị cuốn trôi; nhiều xã khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Thống kê sơ bộ, cơn lũ dữ đêm qua tại xã Chiềng Sơ đã làm 2 người tử vong tại bản Huổi Sài; 2 người mất tích ở bản Nà Cần 2. Mưa lũ cũng cuốn trôi 2 nhà sàn, làm 2 nhà cấp 4 bị sập đổ hoàn toàn; nhiều diện tích hoa màu ở các bản bị ngập úng, cuốn trôi; một số cột điện, ô tô bị gãy đổ, hư hỏng.

Hiện thời tiết đã tạnh mưa, công tác cứu hộ, cứu nạn và thống kê thiệt hại đang được các lực lượng chức năng gấp rút triển khai. "Hiện nay cả xã và đội cứu hộ đang tập trung tìm kiếm ở bản Nà Cần 2; các bản đang không có sóng điện thoại nên anh em đang tản ra để nắm tình hình cụ thể", lãnh đạo xã Chiềng Sơ cho biết.

Trong sáng nay, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cùng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh; chính quyền các xã đã đến các bản để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm người mất tích.

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, đêm qua tại khu vực sông Mã đã có lượng mưa cục bộ trên 200mm, khiến mực nước sông Mã dâng nhanh. Lúc 3 giờ ngày 27/7, đỉnh lũ trên sông Mã đã vượt báo động 3 tới 1,46m và hiện đang đặt toàn bộ khu vực ven sông vào tình trạng báo động.

Lúc 7 giờ sáng nay, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại các sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Quảng Trị. Trong 6 giờ tới, các khu vực này tiếp tục được báo động đỏ do dòng chảy mạnh và nền đất yếu sau mưa lớn. Quan sát dữ liệu vệ tinh cho thấy, nhiều điểm ở Lai Châu và Sơn La vẫn có mưa lớn sau 8 giờ sáng nay.