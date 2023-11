Mưa lũ diễn biến phức tạp, TT-Huế phát công điện khẩn

Ngày 13/11, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát công điện khẩn chỉ đạo các địa phương, đơn vị, chủ hồ đập chủ động có phương án phòng, ngừa, ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn TT-Huế thực hiện điều tiết mức nước theo lệnh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để tăng dung tích chứa, đón lũ.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh TT-Huế, sáng 13/11, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến tỉnh này, trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi A Lưới từ 17-19 độ C, các nơi khác 19-21 độ C.

Từ ngày 13 đến 17/11, trên đất liền tỉnh TT-Huế có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 800mm. Vùng biển ngoài khơi của tỉnh TT-Huế có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-4m.

Mưa lớn kéo dài tại TT-Huế gây nguy cơ cao về sạt lở đất.

Nhằm đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các khu vực trũng, thấp, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai phương án phòng chống thiên tai, phân công lãnh đạo xuống địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở.

Kiên quyết tổ chức sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, đầm phá, khu dân cư… có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Triển khai phương án ứng phó mưa lũ tại cấp xã theo phương án đã phê duyệt.

Lực lượng chức năng được yêu cầu trực cảnh giới tại khu vực đường sá bị ngập lụt, nước chảy xiết nguy hiểm.

Bố trí lực lượng cảnh giới tại các điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai. Cảnh giới, hướng dẫn phương tiện giao thông tại các ngầm, tràn khi xảy ra lũ lụt và quản lý chặt chẽ các ghe, thuyền bãi ngang ven biển, đầm phá và trên các sông, nghiêm cấm người dân đi vào rừng khi có mưa lũ.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế còn yêu cầu Sở GTVT khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thi công triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình trọng điểm đang thi công như cầu Nguyễn Hoàng, cầu cửa Thuận An, đê chắn sóng cảng Chân Mây… triển khai phương án chống va trôi tàu thuyền, sà lan đang thi công ảnh hưởng đến an toàn các công trình cầu đường bộ, đường sắt xung yếu trên địa bàn tỉnh.

Ngư dân vùng bãi ngang ven biển TT-Huế khẩn trương đưa thuyền vào những khu vực an toàn.

Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các công trình đang thi công xây dựng, nhất là các công trình xây dựng ở khu dân cư ven sông, suối, kênh, sườn dốc.

Sở NN&PTNT kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, nhất là các hồ đập xung yếu, không để xảy ra sự cố bất ngờ gây thiệt hại về tính mạng của nhân dân. Đảm bảo an toàn ao nuôi thuỷ sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão, các cơ sở chăn nuôi, diện tích hoa màu.

Lãnh đạo địa phương được yêu cầu bám sát cơ sở, đến các khu vực xung yếu để kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai.

Trước đó, nhằm chủ động ứng phó thiên tai, tạo dung tích đón lũ lớn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế đã có lệnh điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi đối với các hồ Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch; đồng thời, yêu cầu chủ hồ chứa triển khai các nội dung, phương án đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du các hồ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]