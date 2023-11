Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP Vinh ngập sâu

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 13-11, tại TP Vinh, Nghệ An có mưa rất to làm ngập nhiều tuyến đường, ách tắc giao thông.

Rạng sáng 13-11, mưa như “trút nước” đổ xuống địa bàn TP Vinh. Lúc này, các tuyến đường nội thành TP Vinh đều ngập sâu, nhưng thời điểm đó ít người và phương tiện giao thông lưu thông.

Đoạn đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh bị ngập do mưa to

Cho đến đầu giờ sáng cùng ngày, mưa giông vẫn trút xuống TP Vinh làm ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Ghi nhận đường Lê Nin từ trung tâm TP Vinh ra sân bay Vinh bị ngập sâu; nhiều đoạn đường Hồng Bàng, Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Chu Văn An, Phan Bội Châu, Phong Đình Cảng… chìm trong biển nước. Do ngập sâu xảy ra tình trạng ùn tắc, xe chết máy xảy ra trên nhiều đoạn đường.

Đại lộ Lê Nin và các tuyến đường ở TP Vinh bị ngập sâu.

CSGT, Công an TP Vinh huy động tối đa lực lượng để điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện tránh các điểm ngập sâu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 8 giờ ngày 12-11 đến 8 giờ ngày 13-11), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo đó ở Cửa Đại 99,8mm (Thanh Hóa); Vinh 195,2mm (Nghệ An); Đại Lộc 318,8mm (Hà Tĩnh); Vạn Ninh 107,4mm (Quảng Bình); Hướng Hiệp 131,6mm (Quảng Trị); Hương Nguyên 249,2mm (Thừa Thiên Huế); Hòa Bắc 251,4mm (Tp. Đà Nẵng); Đập Hà Thanh 201,8mm (Quảng Nam); Long Môn 130,8mm (Quảng Ngãi); Phù Mỹ 96,6mm (Bình Định); Sơn Long 114,8mm (Phú Yên)…

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy như sau: tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm; các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Khánh Hòa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100; tỉnh Thanh Hóa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Đoạn đường trước chợ Ga Vinh bị ngập, ách tắc giao thông.

Tại Nghệ An, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Thanh Chương, Tương Dương.

CSGT, Công an TP Vinh nỗ lực phân luồng, hướng dẫn người dân tránh các điểm ngập sâu.

Mưa lớn ở Quảng Bình làm chìm tàu cá

