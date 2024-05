Mưa lớn, nhiều đường phố Đà Nẵng thành sông, giao thông hỗn loạn

Theo ghi nhận của phóng viên, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm Đà Nẵng như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi... xảy ra ngập cục bộ ở những nơi thấp trũng khiến giao thông ách tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Trên đường đường Lê Duẩn nhiều đoạn ngập sâu, đã có một số xe ô tô chết máy phải gọi xe cứu hộ kéo đi.

Nhiều xe máy chết máy vì đi vào khu vực nước ngập sâu.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, trong 6 giờ qua (từ 0h-6h) ngày 17/5 trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, có nơi mưa to.

Mưa lớn đã khiến giao thông hỗn loạn trên đường Nguyễn Văn Linh.

Mưa xối xả trong nhiều giờ đã khiến các cống thoát nước trên nhiều tuyến được chảy không kịp dẫn đến ngập úng cục bộ.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc đối với các xã, phường, huyện, quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Đà Nẵng đạt cấp 1. Đồng thời có nguy cơ cao tác động đến khu dân cư, các cơ sở hạ tầng ở những vùng có độ dốc lớn, sông suối hẹp. Người dân cần chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn trong tình huống bất ngờ do mưa lũ có thể xảy ra.

