Mưa lớn khiến TP Lào Cai ngập sâu, nhiều ô tô ngụp lặn trong nước

Thứ Hai, ngày 27/07/2020 17:01 PM (GMT+7)

Mưa lớn trút xuống liên tiếp đã khiến nhiều khu vực tại TP Lào Cai bị ngập nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

TP Lào Cai bị ngập úng cục bộ sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 26 sang ngày 27/7. Ảnh Laocaionline.

Ngày 27/7, tại nhiều khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn liên tiếp trút xuống trong thời gian ngắn đã khiến một số khu vực tại TP Lào Cai bị ngập úng cục bộ.

Cụ thể, tại xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà) 76,8mm; xã Nghĩa Đô huyện Bảo Yên 41,8mm; xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên) hơn 68mm; xã Quang Kim (huyện Bát Xát) 75mm; thị trấn Bát Xát 85,6mm;... Đặc biệt, thành phố Lào Cai mưa rất to với lượng 103,8mm; xã Bản Cầm (huyện Bảo Thắng) mưa nhiều nhất 112,8mm.

Nhiều ô tô bị ngập trong nước lũ, hư hỏng không thể di chuyển. Ảnh Laocaionline.

Theo báo cáo sơ bộ của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Lào Cai, mưa lớn trút xuống gây ngập úng sâu từ 0,5-1m tại tổ 17, 18 và khu vực quanh chợ phường Pom Hán, thành phố Lào Cai. Nhiều hộ dân bị nước tràn vào trong nhà, phải di chuyển đồ đạc lên cao để tránh bị hư hỏng. Một số ô tô bị ngập trong nước.

Bên cạnh đó, toàn bộ diện tích rau màu của người dân tổ 19, 20 tại TP Lào Cai bị ngập úng, hư hại nặng. Hiện các địa phương bị thiên tai đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Nước ngập vào trong nhà người dân ảnh hưởng đến việc sinh hoạt thường ngày.

Mưa lũ chưa gây thiệt hại về người nhưng khiến hoạt động giao thông, buôn bán… tại TP Lào Cai bị ảnh hưởng. Ảnh Laocaionline.

Khu vực cổng chợ Pom Hán (TP Lào Cai) bị ngập nước. Ảnh Laocaionline.

Một số tiểu thương phải dùng máy bơm hút nước ra ngoài để không ảnh hưởng đến hàng hóa. Ảnh Laocaionline.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên đêm nay đến sáng 29/7, ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 29-31/7, ở Bắc Bộ có mưa dông rải rác, vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại một số tỉnh như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình…

Trước đó, đêm 20 rạng sáng 21/7, một đợt mưa lớn cũng đã liên tiếp trút xuống TP Hà Giang khiến cho nhiều khu vực bị ngập sâu từ 1-1,5m. Đây là trận mưa lịch sử trong vòng 60 năm tại Hà Giang. Mưa lũ đã làm 5 người chết, 2 người bị thương, hàng trăm ha lúa và hoa màu của người dân bị hư hỏng, cuốn trôi và làm hỏng nhiều nhà cửa, đường giao thông… Ước tính thiệt hại trên 80 tỉ đồng. Ngoài ra, mưa lũ còn làm hỏng hệ thống máy móc của 2 nhà máy thủy điện Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên) và Thái An (huyện Quản Bạ).

