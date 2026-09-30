Mưa lớn gây ngập, kẹt xe khắp TP HCM

Xe ken đặc, nối đuôi hơn một km trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua cầu Thủ Thiêm hướng về trung tâm TP HCM. Ùn tắc xảy ra do mưa lớn từ khoảng 7h, đúng giờ người dân đi làm, học sinh đến trường.

Trước đó, mưa đã xuất hiện tại một số khu vực TP HCM từ đêm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa diện rộng ở TP HCM do mây đối lưu hoạt động mạnh từ đêm 29/9 đến sáng 30/9. Một số nơi có lượng mưa lớn như khu vực Thủ Dầu Một 100 mm, xã Lê Minh Xuân hơn 168 mm...

Xe máy chen chúc giữa dòng ôtô trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, các phương tiện nhích từng chút về phía trung tâm TP HCM trong giờ cao điểm sáng.

Kẹt xe kéo dài trên đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch gần hầm Thủ Thiêm, hướng vào khu trung tâm thành phố.

Đoạn đường trước cầu Ba Son hướng vào trung tâm ngập sâu khoảng 30 cm, kéo dài 50 m. Nhiều người đi đường phải né vùng ngập, khiến dòng xe dồn ứ, ùn tắc kéo dài.

Vòng xoay Điện Biên Phủ ùn tắc, nhiều xe chuyển sang đường Trường Sa ven kênh Nhiêu Lộc để tìm lối thoát. Dòng xe đổ về khiến tuyến đường này cũng kẹt dài hơn một km.

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Xe ùn ứ trên đường Điện Biên Phủ từ Hàng Xanh đến vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Dòng xe dồn ứ tại ngã tư MK, gần cầu Rạch Chiếc, khiến việc đi lại qua khu vực gặp khó khăn.

Trên cầu rạch chiếc kẹt cứng phương tiện nhích từng chút một, nhiều người phải đi lên vỉa hè.

Một số người đi xe máy dừng giữa đường mặc áo mưa, làm thu hẹp lối đi, khiến dòng xe phía sau thêm ùn ứ.

Người đàn ông bị ngã gần cầu Rạch Chiếc.

Mưa lớn trùng giờ cao điểm sáng khiến đường Đinh Bộ Lĩnh, trục nối khu vực Thủ Đức với trung tâm TP HCM, ùn tắc kéo dài. Dòng xe ken đặc từ cầu Bình Triệu đến giao lộ Bạch Đằng.