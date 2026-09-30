Mưa lớn gây ngập, kẹt xe khắp TP HCM
Mưa trút xuống đúng giờ người dân đi làm, đi học sáng 30/9, kéo dài gần hai giờ, khiến nhiều tuyến đường TP HCM ngập, dòng xe ùn ứ kéo dài.
Xe ken đặc, nối đuôi hơn một km trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua cầu Thủ Thiêm hướng về trung tâm TP HCM. Ùn tắc xảy ra do mưa lớn từ khoảng 7h, đúng giờ người dân đi làm, học sinh đến trường.
Trước đó, mưa đã xuất hiện tại một số khu vực TP HCM từ đêm.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa diện rộng ở TP HCM do mây đối lưu hoạt động mạnh từ đêm 29/9 đến sáng 30/9. Một số nơi có lượng mưa lớn như khu vực Thủ Dầu Một 100 mm, xã Lê Minh Xuân hơn 168 mm...
Kẹt xe kéo dài trên đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch gần hầm Thủ Thiêm, hướng vào khu trung tâm thành phố.
Vòng xoay Điện Biên Phủ ùn tắc, nhiều xe chuyển sang đường Trường Sa ven kênh Nhiêu Lộc để tìm lối thoát. Dòng xe đổ về khiến tuyến đường này cũng kẹt dài hơn một km.
Xe ùn ứ trên đường Điện Biên Phủ từ Hàng Xanh đến vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Một số người đi xe máy dừng giữa đường mặc áo mưa, làm thu hẹp lối đi, khiến dòng xe phía sau thêm ùn ứ.
Người đàn ông bị ngã gần cầu Rạch Chiếc.
Mưa lớn trùng giờ cao điểm sáng khiến đường Đinh Bộ Lĩnh, trục nối khu vực Thủ Đức với trung tâm TP HCM, ùn tắc kéo dài. Dòng xe ken đặc từ cầu Bình Triệu đến giao lộ Bạch Đằng.
Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên địa bàn phường Bà Rịa, TPHCM (khu vực TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bật gốc, ngã đổ. Trong...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/09/2026 08:25 AM (GMT+7)