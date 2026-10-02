Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đánh trúng căn cứ trọng yếu, cơ sở dầu mỏ, kho hậu cần quân sự

Lực lượng Ukraine vừa tiến hành loạt cuộc tập kích sâu nhằm vào các cơ sở quân sự và hậu cần của Nga, đánh trúng nhiều mục tiêu tại Biển Đen cũng như các tỉnh Oryol, Samara và Bryansk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 1/10.

Một tàu chiến trên Biển Đen bị trúng đạn trong một cuộc tấn công của Ukraine. (Nguồn: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy/X)

Theo ông Zelensky, một trong những cuộc tấn công nhằm vào căn cứ tại tỉnh Oryol, nơi được sử dụng để phóng và lưu trữ các UAV tấn công của Nga. Tổng thống Ukraine cũng cho biết một mục tiêu trên Biển Đen đã bị tập kích thành công.

Tại tỉnh Samara, lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu vào một cơ sở dầu mỏ, trong khi một kho tiếp tế phục vụ lực lượng Nga tại tỉnh Bryansk cũng bị tấn công, ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine ghi nhận vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng và các quân nhân nước này trong việc thực hiện những cuộc tập kích trên. Theo ông, hàng nghìn người đang tham gia sản xuất các năng lực quân sự cần thiết để Ukraine đáp trả các cuộc tấn công của Nga.

“Đây chính xác là những phản ứng chính đáng mà chúng ta cần vào lúc này. Chúng ta sẽ tiếp tục tước đi khả năng duy trì cuộc chiến của Nga”, Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Ukraine liên tục đánh vào hạ tầng quân sự Nga

Loạt cuộc tập kích mới nhất diễn ra sau những cuộc tấn công trước đó của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự Nga tại tỉnh Bryansk.

Ngày 22/9, UAV Ukraine đã tấn công hai đơn vị quân sự tại Pochep. Hình ảnh vệ tinh sau đó cho thấy cả hai cơ sở đều bị hư hại.

Theo hình ảnh vệ tinh do Exilenova+ công bố, một cuộc tấn công đã làm hư hại một tòa nhà thuộc đơn vị quân sự 14370, nơi đóng quân của Tiểu đoàn Hậu cần độc lập số 1032 của Nga.

Một cuộc tấn công khác đánh trúng nhà chứa máy bay thuộc đơn vị quân sự 23857, nơi Lữ đoàn Pháo binh tự hành Cận vệ số 856 của Nga đóng quân.

Các cuộc tập kích cho thấy Ukraine tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, tập trung vào những cơ sở có vai trò hỗ trợ hoạt động quân sự của Moscow.