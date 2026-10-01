Phế thải xây dựng ngổn ngang quanh dự án cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội)

Khu vực quanh dự án cầu Trần Hưng Đạo trên các tuyến phố Nguyễn Khoái, Vạn Kiếp và Hồng Hà, Trần Hưng Đạo xuất hiện nhiều điểm tập kết phế thải xây dựng.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau giải phóng mặt bằng, nhiều ngôi nhà của người dân đang được sửa chữa. Tại đây, các bao tải phế thải xây dựng được tập kết thành từng đống, nằm ngổn ngang dọc tuyến phố.

Dù có biển cảnh báo ghi rõ mức phạt tiền đối với việc đổ trộm phế thải xây dựng.

Những bao tải chữa phế thải cũ mới chất đầy bên đường. Cùng với đó là những tình trạng sụt lún các tấm bê tông cống giữa đường khiến việc đi lại mất an toàn.

Nhiều đoạn bao tải phế thải xây dựng chất đống kéo dài chiếm đường đi.

Phế thải xen lẫn với vật liệu xây dựng trong khu vực có nhà đang sửa chữa.

Trên đường Hồng Hà, các bao tải phế thải xuất hiện tại nhiều vị trí.

Phế thải xây dựng được đóng trong các bao tải nhưng chưa được vận chuyển đi.

Những đống bao tải nối tiếp nhau dọc tuyến phố, tạo cảnh tượng ngổn ngang.

Rác và phế thải xây dựng khiến cảnh quan tuyến phố trở nên hoang tàn nhếch nhác.

Những đống phế thải nằm rải rác quanh khu vực phố Trần Hưng Đạo.

Khu vực trước cửa Bệnh viện 108 những bao tải chứa phế thải được đặt ngay ven đường.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỉ đồng. Công trình dài khoảng 4,18 km, điểm đầu kết nối khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, điểm cuối nối với đường Nguyễn Sơn, góp phần tăng kết nối giữa hai bờ sông Hồng và giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu.