Mưa đặc biệt to ở miền Trung, có nơi trên 700mm, nguy cơ xảy ra lũ lớn

Mưa to xảy ra nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ chiều 12-13/11, ở khu vực từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; riêng Hà Tĩnh 70-120mm, có nơi trên 170mm.

Từ gần sáng đến tối 13/11, ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 13-14/11, ở khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Từ đêm 13-17/11, ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200-450mm, có nơi trên 700mm.

Từ ngày 13/11 đến ngày 18/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, bắc Phú Yên ở mức báo động (BĐ) 1 - BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi ở mức BĐ2 -BĐ3, có sông trên BĐ3.

Ngoài ra, từ ngày 12-13/11, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Từ đêm 12/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

