Một trẻ mầm non tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón

Chiếc xe đưa đón có cháu bé bị bỏ quên

Tối 29/5, lãnh đạo UBND xã Phú Xuân (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, công an đang điều tra, làm rõ vụ một cháu bé mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón của Trường mầm non Hồng Nhung.

Theo đó, người dân phát hiện tại khu vực Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 tại xã Phú Xuân có một trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Đến chiều khi phụ huynh đến đón không thấy cháu đâu mới cùng các cô giáo và nhà trường đi tìm. Sau đó, mọi người phải đập cửa ô tô và đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo xã Phú Xuân cho hay, cháu bé hiện đã tử vong. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

