Một thủy điện ở miền Trung bị phạt 700 triệu đồng

Ngày 30-1, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thủy điện Sông Liên (xã Ba Động, Quảng Ngãi). Đây là đơn vị chủ đầu tư thủy điện Sông Liên 1.

Một hạng mục thủy điện Sông Liên 1

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tháng 6-2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định cho Công ty TNHH thủy điện Sông Liên thuê đất để thực hiện dự án thủy điện Sông Liên 1, hạng mục kênh dẫn. Dù chưa được bàn giao đất, Công ty TNHH thủy điện Sông Liên vẫn cho thi công hạng mục kênh dẫn của thủy điện Sông Liên 1 trên phần đất rộng 14ha.

Mương dẫn của dự án thuỷ điện Sông Liên 1

Với hành vi này, Công ty TNHH thủy điện Sông Liên bị phạt số tiền 700 triệu đồng. UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu công ty này phải hoàn tất các thủ tục để được bàn giao đất trên thực địa theo đúng quy định.

Công ty cũng bị buộc phải khắc phục hậu quả trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trước đó, năm 2023, trong quá trình thi công dự án thủy điện Sông Liên 1, nhà thầu của Công ty TNHH thủy điện Sông Liên đã đổ hơn 13.000m3 đất, đá phát sinh từ dự án xuống sông. Với vi phạm này, Công ty TNHH thủy điện Sông Liên đã bị xử phạt số tiền 90 triệu đồng.