Một sản phụ sinh con giữa dòng nước lũ ở Huế

Ngày 29-10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một sản phụ sinh con ngay giữa dòng nước lũ ở Huế, được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo nội dung được chia sẻ, người phụ nữ sinh con tại khu vực đường Bà Triệu - Hùng Vương, TP Huế.

Hình ảnh người mẹ sinh con giữa dòng nước lũ ở Huế lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: H.THẮNG

Người phụ nữ đứng giữa dòng nước ngập, còn một người đàn ông đỡ ở phía sau lưng. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa sản phụ đến bệnh viện cấp cứu.

Tối 29-10, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, cùng ngày, bệnh viện cũng đã tiếp nhận, ứng cứu thành công một ca sinh trong tình huống khẩn cấp ngay tại khu vực sảnh của Khoa Sản quốc tế. Hiện sức khỏe cả mẹ và bé đều ổn định.

Theo sở Y tế TP Huế, trên địa bàn TP có 562 bà mẹ mang thai từ 36 tuần, tất cả đều được chính quyền, cơ quan y tế địa phương vận động đến nơi an toàn.