Trưởng Công an xã ở Quảng Ngãi bị gỗ đâm xuyên chân khi giúp dân chống lũ

Sáng 29-10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Thượng tá Đinh Quang Tiến, Trưởng Công an xã Sơn Tây bị thương nặng trong quá trình hỗ trợ người dân chống lũ.

Những ngày qua, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện mưa rất lớn gây lũ và sạt lở. Nhiều khu dân cư ở xã Sơn Tây mực nước dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu.

Thượng tá Đinh Quang Tiến bị thanh gỗ đâm xuyên bàn chân phải.

Trước tình hình đó, Công an xã Sơn Tây đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng chính quyền địa phương khẩn trương giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn, di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Đinh Quang Tiến, Trưởng Công an xã Sơn Tây, khi đang hỗ trợ một hộ dân gia cố lại mái nhà thì gặp nạn. Nước lũ dâng nhanh đột ngột, dòng chảy xiết đã làm sập mái nhà và vách tường. Tai nạn khiến Thượng tá Tiến bị một thanh gỗ lớn đâm xuyên bàn chân phải.

Dù bị thương nặng, Thượng tá Tiến cố gắng chỉ đạo Công an xã hoàn thành việc sơ tán người dân rồi mới đi sơ cứu và điều trị.

Theo ghi nhận, tình hình mưa lớn liên tục nhiều ngày đã khiến nhiều khu vực của tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, ngập lụt.

Nước sông Trà Khúc ﻿lên rất nhanh trong sáng 29-10.

Tại các khu vực phía tây của tỉnh, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến đường huyết mạch, chia cắt nhiều khu vực, làm hư hại đường sá, tài sản của người dân.

Trong sáng 29-10, nước tại các sông ở tỉnh Quảng Ngãi lên rất nhanh. Lúc 9 giờ 20, mực nước sông Trà Bồng đã vượt báo động 3, bằng với đỉnh lũ lịch sử năm 1999, đồng thời tiếp tục có xu hướng dâng cao.

Các sông lớn khác như Trà Khúc, Trà Câu, Phước Giang cũng đều vượt báo động 3.