Mọi cửa ngõ đều tắc, tài xế ám ảnh đi 4 tiếng không ra khỏi Hà Nội

Từ trưa đến chiều 29/8, khu vực nút giao Nguyễn Xiển, dòng ô tô ken đặc trên vành đai 3 trên cao, nối đuôi nhiều lớp và nhích từng mét theo hướng về phía Nam..

Đoạn Vành đai 3 trên cao qua khu vực hồ Linh Đàm, ô tô ken đặc, nối dài nhiều km. Nhiều thời điểm, dòng phương tiện gần như “chôn chân”, chỉ có thể nhích từng mét.

Hình ảnh ghi nhận từ một tòa nhà cao tầng gần hồ Linh Đàm, có thể nhìn rõ dòng xe ùn kéo dài nhiều km trên vành đai 3. Trong khi đó, tuyến đường phía dưới vẫn khá thông thoáng.

Sự tương phản giữa hai tuyến đường thể hiện rõ vào chiều 29/8. Phía trên, ô tô nối đuôi nhau; phía dưới, các phương tiện vẫn duy trì tốc độ di chuyển tương đối ổn định.

Càng về phía cầu Thanh Trì, mật độ phương tiện trên vành đai 3 trên cao càng tăng. Nhiều ô tô mang biển kiểm soát ngoại tỉnh nối đuôi rời Hà Nội.

Trái ngược cảnh ùn tắc kéo dài trên vành đai 3 trên cao, tuyến đường phía dưới chỉ ùn cục bộ tại một số nút giao; ô tô, xe máy vẫn có thể lưu thông tương đối thuận lợi.

Theo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 14, một vụ va chạm tại cầu Thanh Trì đã được xử lý nhanh chóng. Lưu lượng phương tiện tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ 2/9 là nguyên nhân chính khiến vành đai 3 và cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc kéo dài.

Tại các nút giao trọng điểm, lực lượng CSGT được bố trí để phân luồng, điều tiết giao thông. Đội CSGT đường bộ số 14 đã bố trí 100% cán bộ, chiến sĩ trực trong dịp này.

Đến 20h, vành đai 3 trên cao vẫn ùn tắc kéo dài. Nhu cầu đi lại tăng cao, các tuyến cửa ngõ Hà Nội dự báo tiếp tục chịu áp lực giao thông lớn những ngày tới.