Mở cửa sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay nội địa "cháy vé" sau 1 ngày mở bán

Hải Phòng mở lại đường bay, người về từ Tân Sơn Nhất cách ly 14 ngày Từ 10/10, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) mở đường bay đón khách nội địa với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh. Riêng đối với hành khách từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến phải cách ly 14 ngày. UBND TP Hải Phòng vừa có thông báo khẩn về việc bố trí tiếp nhận hành khách trên các chuyến bay thương mại nội địa về Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Thành phố yêu cầu, khách về phải đáp ứng được một số yêu cầu như phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày. Người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính từ thời điểm về địa phương, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh. Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Hành khách phải thực hiện khai báo y tế. Không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng... Riêng đối với hành khách từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và lưu trú tại Hải Phòng phải cách ly tập trung 7 ngày sau đó tiếp tục cách ly tại nhà (nơi lưu trú) thêm 7 ngày. Thành phố yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Cát Bi xây dựng phương án đón, trả khách ra vào đảm bảo an toàn, an ninh hàng không và đúng quy định về phòng chống dịch. Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế bố trí địa điểm khai báo, quét mã QR, khu vực cách ly tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp phát hiện nhân viên hàng không, hành khách có biểu hiện nghi ngờ (ho, sốt, khó thở…) phải bố trí cách ly và báo ngay cho cơ quan y tế. Cảng hàng không quốc tế Cát Bi gửi danh sách, thông tin hành khách đến Sở Y tế và các địa phương để biết, thực hiện và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch khi trở về địa phương. Sở Y tế phân luồng, bố trí khu vực chờ riêng cho khách về lưu trú tại Hải Phòng. Đồng thời phân nhóm các trường hợp để áp dụng biện pháp cách ly phù hợp. Đồng thời, phối hợp với ngành y tế các tỉnh, thành có người từ vùng dịch về đi qua Hải Phòng theo đường hàng không để tổ chức tiếp nhận, bàn giao tại các chốt kiểm soát. UBND TP Hải Phòng quyết định thành lập chốt kiểm soát COVID-19 liên ngành tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, do lực lượng công an là tổ trưởng và bắt đầu hoạt động từ ngày 10/10. Theo đó, tổ công tác này có nhiệm vụ kiểm tra y tế đối với phương tiện và người đi, đến Hải Phòng và các tỉnh thành phố khác qua sân bay Cát Bi. Sàng lọc, phân loại những người vào Hải Phòng từ các địa phương đang có dịch để tổ chức cách ly phù hợp.