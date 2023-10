Miền Trung mưa xối xả, vỡ đập thủy lợi, đã có 3 người chết và mất tích

Mưa to liên tục trút xuống Trung Bộ những ngày qua. Ảnh minh họa TPO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 29/10 đến nay (31/10), nhiều nơi ở Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to.

Trong đó, từ tối 29/10 đến tối 30/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to từ 80-150mm, có nơi trên 250mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Chu Lễ (Hà Tĩnh) 449mm, La Khê (Hà Tĩnh) 436mm, Thanh Hòa (Quảng Bình) 263mm, Thủy điện Hố Hô (Quảng Bình) 231mm, Trung Sơn (Quảng Trị) 243mm.

Đêm qua và sáng nay (31/10), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 19h tối 30/10 đến 8h sáng 31/10 có nơi trên 100mm như: Thạch Sơn (Hà Tĩnh) 154.8mm, Quảng Phúc (Quảng Bình) 189mm, Lộc Trì (Thừa Thiên Huế) 291.6mm, Hòa Ninh (Đà Nẵng) 239.6mm, An Phú (Tam Kỳ) 160.8mm, Nguyễn Văn Cừ (Bình Định) 159.8mm, Sơn Long (Phú Yên) 228.2mm, Xuân Lộc (Phú Yên) 145.2mm…

Báo cáo nhanh của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình cho biết, từ chiều tối ngày 29-30/10 mưa lớn đã khiến 2 người chết do lũ cuốn trôi (Tống Thị Trang, SN 1990 và Nguyễn Văn Dũng, SN 2010) và 1 người mất tích do lũ cuốn trôi (Nguyễn Thị Hoa, 29 tuổi) đều trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Về ngập lụt, mưa lũ đã nhấn chìm 860 nhà và 95 hộ bị cô lập tại; hơn 22ha hoa màu bị hư hại tại Hà Tĩnh. Một số điểm dân cư của thôn Hà Môn và Mỹ Sơn (tỉnh Quảng Bình) cũng bị ngập.

Bên cạnh đó, mưa lũ còn khiến đập thủy lợi Tắt (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị vỡ thân đập dài 15m, rộng 7m, sâu xuống 4m; gây xói lở đường giao thông và vùilấp diện tích đất lúa phía sau hạ du (không ảnh hưởng người).

Ngoài ra, mưa lũ mấy ngày qua ở Trung Bộ cũng làm sạt lở nhiều tuyến đường giao thông; nhiều ngầm tràn bị ngập, sạt lở khiến giao thông nhiều nơi bị ngưng trệ.

Trong đó, 100m tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở làm ách tắc giao thông. Hiện tạm thời dùng xe khách vận chuyển hành khách qua đoạn sạt lở tiếp tục hành trìh.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày 31/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 31/10 mưa có xu hướng giảm dần.

Từ ngày 31/10 đến sáng ngày 2/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm; khu vực Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

